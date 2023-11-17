曉柏峰下周一首輪推售68伙 暫錄超額近6倍｜長沙灣新盤

林達民今日介紹表示「曉柏峰」頂層特色單位，為B座25樓B1室，三房一套間隔，實用面積601方呎，設有154方呎的私人平台及692方呎的私人天台，可遠眺獅子山及主教山一帶翠綠山巒，單位的外面以玻璃幕牆打造，極佳的透光度令室內空間感大增；單位層與層之間高達約4米，比標準樓層單位的3.5米更高；客飯廳長約4.5米，闊約3.7米，間隔方正實用，客飯廳分明，易於擺放家具；寬敞的客飯廳、主人睡房、睡房1、睡房2及私人平台均坐向東面，延伸的總長度約15米，充分延伸視覺空間，由外至內廣闊開揚；獨立廚房以L形格局設計，工作檯面空間寬廣，備餐空間充足。

「曉柏峰」下周一首輪推售的68伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎237至499方呎。單位價單定價由435.7萬元至1,000.6萬元，呎價介乎17,543元至21,985元。扣除最高10%折扣優惠後，單位折實售價由392.13萬元至900.54萬元，折實呎價介乎15,788元至19,787元，折實平均呎價17,521元。

最低售價單位為B座3樓B5室，實用面積237方呎，一房間隔，折實售價392.13萬元，折實呎價約16,546元。最低呎價單位為B座3樓B13室，實用面積363方呎，一房間隔，折實售價萬元，折實呎價約15,788元。據銷售安排顯示，當日分為A組及B組發售單位，A組率先揀樓，買家須認購最少1伙實用面積400方呎以上的指定單位或最少2伙但不多於4伙指定單位；而B組買家須認購最少1伙，但不多於2伙。