曉柏峰兩房特色戶1268萬標售 呎價逾2.3萬｜長沙灣新盤

市區新盤銷情不俗，恒基地產(012)旗下長沙灣新盤「曉柏峰」今日(7日)錄得1伙特色單位招標成交，為A座26樓A1室，屬兩房一套連儲物室間隔，實用面積539方呎，連154方呎私人平台及347方呎私人天台，成交價1,268萬元，呎價23,525元。 發展商表示，「曉柏峰」迄今累售227伙，套現超過12億元。項目將於今年9月30日落成，關鍵日期僅約4個月，毗鄰擁有面積逾5.4萬方呎商業大道的大型商住綜合項目「Belgravia Place」，可為項目帶來協同效應。另外，樓盤目前於沙田廣場三樓中庭設有展覽區，歡迎公眾參觀。

必嘉坊系列單日沽 3 伙 同系紅磡必嘉坊系列今日亦售出3伙，其中「The Haddon」錄得2伙成交，包括18樓J室，實用面積262方呎，成交價486.48萬元，呎價約18,568元；另為27樓D室，實用面積411方呎，成交價837.91萬元，呎價約20,387元。 另1伙為「必嘉坊．曦匯」10樓H室，實用面積369方呎，成交價669.46萬元，呎價約18,143元。據悉，買家為本地首置客。

「曉柏峰」位於長沙灣西洋菜北街456號，由兩座住宅大樓組成，共提供492伙。單位實用面積介乎162至616方呎，間隔多元化，當中以一房單位為主，佔288伙或約59%；兩房涉113伙，開放式設35伙，三房提供18伙；另特設35伙特色單位。