曉柏峰周一首輪發售68伙 暫錄超額逾7倍｜長沙灣新盤

恒地指，同系啟德「HENLEY」系列於最近兩周共錄3伙成交，其中「THE HENLEY II」37樓A室，實用面積888方呎，三房間隔，成交金額3,313萬元，呎價高見37,309元；而今日亦售出「HENLEY PARK」1伙高座單位，為1B座22樓H室，實用面積389方呎， 一房間隔，成交價800.64萬元，呎價約20,582元。

近日多個新盤推售，帶動市場氣氛回暖。恒基地產(012)長沙灣新盤「曉柏峰」將於周一(20日)展開首輪銷售，涉及68伙。該盤自上周六(11日)起接受認購登記，市場消息指，截至今日(19日)暫錄得超過570票，超額認購逾7倍，將於明日中午12時截票。

「曉柏峰」首輪推售的68伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎237至499方呎。單位價單定價由435.7萬元至1,000.6萬元，呎價介乎17,543元至21,985元。扣除最高10%折扣優惠後，單位折實售價由392.13萬元至900.54萬元，折實呎價介乎15,788元至19,787元，折實平均呎價17,521元。

最低售價單位為B座3樓B5室，實用面積237方呎，一房間隔，折實售價392.13萬元，折實呎價約16,546元。最低呎價單位為B座3樓B13室，實用面積363方呎，一房間隔，折實售價573.12萬元，折實呎價約15,788元。

「曉柏峰」位於長沙灣西洋菜北街456號，由兩座住宅大樓組成，共提供492伙。單位實用面積介乎162至616方呎，間隔多元化，當中以一房單位為主，佔288伙或約59%；兩房涉113伙，開放式設35伙，三房提供18伙；另特設35伙特色單位；項目預計關鍵日期為2025年9月30日。