曉柏峰暫收逾300票 超額2倍｜長沙灣新盤

林達民指，集團一向重視ESG發展，除項目綠化覆蓋率高外，「曉柏峰」引進了澳洲PADDINGTON的SUBURB LIFESTYLE，將當地的Paddington Reservoir Gardens特顯出主教山的悠然境致。同時設計團隊又特意在兩座住宅大樓中加入四組雙層的特色花園平台設計，其建築風格靈感沿自於澳洲Paddo Terrace維多利亞年代興建的雙層排屋建築風格，綴以「山、水、節氣和人文」四大主題，融匯到每一組雙層特色花園平台的設計細節當中，透過啟發自主教山的山和水的主題上，薈萃「曉柏峰」所打造的生物多樣性，營造出親大自然的生活體驗。住戶可隨時、隨心、隨意享用不同特色的Paddo Terrace；而Paddo Terrace特色花園平台概念構建起著大自然到人文的四個場景，貫穿著人與人的互動，呼應著「CINEMA OF NATURE」。

恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」上周五(10日)公布首張價單，涉及100伙，提供最高10%折扣優惠，折實售價由392.13萬元起，折實呎價由15,788元起，折實平均呎價17,602元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今日(13日)晚上8時，項目暫錄得超過300票，超額認購2倍。

「曉柏峰」首張價單包括69伙一房、23伙兩房及8伙三房，實用面積介乎237至499方呎。單位價單定價由435.7萬至1,000.6萬元，呎價介乎17,543元至21,985元，平均呎價19,558元。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由392.13萬至900.54萬元，折實呎價介乎15,788元至19,787元。

最低售價單位為B座3樓B5室，實用面積237方呎，一房間隔，折實售價392.13萬元，折實呎價約16,546元。最低呎價單位為B座3樓B13室，實用面積363方呎，一房間隔，折實售價萬元，折實呎價約15,788元。

「曉柏峰」位於長沙灣西洋菜北街456號，由兩座住宅大樓組成，共提供492伙。單位實用面積介乎162至616方呎，間隔多元化，當中以一房單位為主，佔288伙或約59%；兩房涉113伙，開放式設35伙，三房提供18伙；另特設35伙特色單位；項目預計關鍵日期為2025年9月30日。