曉柏峰暫錄超額2倍 料周三加推及公布銷售安排｜長沙灣新盤(有片)

恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」上周五(10日)公布首張價單，涉及100伙，提供最高10%折扣優惠，折實售價由392.13萬元起，折實呎價由15,788元起，折實平均呎價17,602元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今日(14日)下午項目暫錄得超過300票，超額認購2倍。

林達民指，「曉柏峰」提供492伙，當中以一房單位為主，佔近六成，今日特別介紹項目的一房無改動示範單位，以A座22樓A3室為藍本搭建，實用面積247方呎，單位開則方正實用，可靈活擺放傢俬，寸寸實用；特高樓底設計，層與層之間高度約3.5米，別具空間感。單位的客飯廳及睡房屬同一座向，景觀開揚，擁主教山及可遠眺獅子山一帶翠綠山色。

「曉柏峰」首張價單包括69伙一房、23伙兩房及8伙三房，實用面積介乎237至499方呎。單位價單定價由435.7萬至1,000.6萬元，呎價介乎17,543元至21,985元，平均呎價19,558元。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由392.13萬至900.54萬元，折實呎價介乎15,788元至19,787元。

最低售價單位為B座3樓B5室，實用面積237方呎，一房間隔，折實售價392.13萬元，折實呎價約16,546元。最低呎價單位為B座3樓B13室，實用面積363方呎，一房間隔，折實售價萬元，折實呎價約15,788元。

「曉柏峰」位於長沙灣西洋菜北街456號，由兩座住宅大樓組成，共提供492伙。單位實用面積介乎162至616方呎，間隔多元化，當中以一房單位為主，佔288伙或約59%；兩房涉113伙，開放式設35伙，三房提供18伙；另特設35伙特色單位；項目預計關鍵日期為2025年9月30日。