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2023-11-15 16:50:29

曉柏峰暫錄近400票 最快日內公布銷售安排｜長沙灣新盤

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曉柏峰暫錄近400票 最快日內公布銷售安排｜長沙灣新盤

「曉柏峰」設有35伙特色單位，鄧鳳賢今日介紹其中1伙頂層特色單位，位於A座26樓A3室。(李睿哲攝)

恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」自上周六(11)起接受認購登記，恒基物業代理營業()部副總經理鄧鳳賢表示，項目迄今累收近400票，以首張價單提供100伙計算，超額認購近3倍，有機會日內上載首輪銷售安排。

「曉柏峰」設有35伙特色單位，鄧鳳賢今日介紹其中1伙頂層特色單位，位於A26A3室，實用面積595方呎，連255方呎私人平台，以及570方呎頂層私人平台，屬三房一套間隔。頂層單位層與層之間高度高達4米，即約131寸，比標準樓層單位的3.5米更高，別具空間感。3間睡房皆可飽覽主教山山景及可遠眺獅子山一帶翠綠山巒峰景。特色單位配以頂層私人平台，平台更外置樓梯直上，方便度大增。

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「曉柏峰」首張價單包括69伙一房、23伙兩房及8伙三房，實用面積介乎237499方呎。單位價單定價由435.7萬至1,000.6萬元，呎價介乎17,543元至21,985元，平均呎價19,558元。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由392.13萬至900.54萬元，折實呎價介乎15,788元至19,787元。

最低售價單位為B3B5室，實用面積237方呎，一房間隔，折實售價392.13萬元，折實呎價約16,546元。最低呎價單位為B3B13室，實用面積363方呎，一房間隔，折實售價萬元，折實呎價約15,788元。

「曉柏峰」位於長沙灣西洋菜北街456號，由兩座住宅大樓組成，共提供492伙。單位實用面積介乎162616方呎，間隔多元化，當中以一房單位為主，佔288伙或約59%；兩房涉113伙，開放式設35伙，三房提供18伙；另特設35伙特色單位；項目預計關鍵日期為2025930日。

即睇長沙灣曉柏峰最新資訊 (House730)

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