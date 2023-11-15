曉柏峰暫錄近400票 最快日內公布銷售安排｜長沙灣新盤

「曉柏峰」設有35伙特色單位，鄧鳳賢今日介紹其中1伙頂層特色單位，位於A座26樓A3室，實用面積595方呎，連255方呎私人平台，以及570方呎頂層私人平台，屬三房一套間隔。頂層單位層與層之間高度高達4米，即約13呎1寸，比標準樓層單位的3.5米更高，別具空間感。3間睡房皆可飽覽主教山山景及可遠眺獅子山一帶翠綠山巒峰景。特色單位配以頂層私人平台，平台更外置樓梯直上，方便度大增。

恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」自上周六(11日)起接受認購登記，恒基物業代理營業(一)部副總經理鄧鳳賢表示，項目迄今累收近400票，以首張價單提供100伙計算，超額認購近3倍，有機會日內上載首輪銷售安排。

「曉柏峰」首張價單包括69伙一房、23伙兩房及8伙三房，實用面積介乎237至499方呎。單位價單定價由435.7萬至1,000.6萬元，呎價介乎17,543元至21,985元，平均呎價19,558元。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由392.13萬至900.54萬元，折實呎價介乎15,788元至19,787元。

最低售價單位為B座3樓B5室，實用面積237方呎，一房間隔，折實售價392.13萬元，折實呎價約16,546元。最低呎價單位為B座3樓B13室，實用面積363方呎，一房間隔，折實售價萬元，折實呎價約15,788元。