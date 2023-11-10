曉柏峰樓書曝光 一房佔近六成 料今開價

全新盤部署積極，恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」昨上載售樓說明書，預計今日開價及開放示範單位。 「曉柏峰」由兩座住宅大樓組成，標準樓層每層介乎11至13伙，設兩部升降機。全盤提供492伙，單位實用面積162至616方呎。項目預計入伙日期2025年9月30日，樓花期長約21個月。 恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目以一房單位為主，佔288伙或約59%；兩房涉113伙，開放式設35伙，三房提供18伙；另特設35伙特色單位。面積最細單位為A座2樓A4室，開放式間隔，實用面積162方呎，連82方呎平台；面積最大單位為B座25樓B2室，三房套間隔，實用面積616方呎，連326方呎平台及544方呎天台。

YOHO WEST (鍾式明攝)