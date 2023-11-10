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地產
2023-11-10 04:29:36
日報

曉柏峰樓書曝光 一房佔近六成 料今開價

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曉柏峰 恒基地產 林達民

林達民表示，「曉柏峰」以一房單位為主，提供288伙。

全新盤部署積極，恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」昨上載售樓說明書，預計今日開價及開放示範單位。

「曉柏峰」由兩座住宅大樓組成，標準樓層每層介乎11至13伙，設兩部升降機。全盤提供492伙，單位實用面積162至616方呎。項目預計入伙日期2025年9月30日，樓花期長約21個月。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目以一房單位為主，佔288伙或約59%；兩房涉113伙，開放式設35伙，三房提供18伙；另特設35伙特色單位。面積最細單位為A座2樓A4室，開放式間隔，實用面積162方呎，連82方呎平台；面積最大單位為B座25樓B2室，三房套間隔，實用面積616方呎，連326方呎平台及544方呎天台。

「曉柏峰」不設停車位，住客會所總面積5,578方呎。樓書列明，業主日後須分擔維修斜坡及護土牆工程的費用，另外牆燈牌或對個別單位造成影響。

即睇長沙灣 曉柏峰最新資訊

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YOHOWEST

YOHO WEST (鍾式明攝)

YOHO WEST月內開放示位及開價

另外，新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」目標本月20日前上載樓書，新地代理總經理胡致遠指，料月內開放示範單位、開價單及推售，示範單位預計涵蓋兩房及三房戶型。他透露，項目住戶日後可乘搭電梯經穿梭大堂直達輕鐵站月台。

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