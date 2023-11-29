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地產
2023-11-29 16:32:14

曉柏峰考慮聖誕前將推新付款優惠吸專才客 目前平均成交價660萬｜長沙灣新盤

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曉柏峰考慮聖誕前將推新付款優惠吸專才客 目前平均成交價660萬｜長沙灣新盤

林達民(右)稱，特別邀請URBIS Limited團隊規劃及設計「曉柏峰」的園林綠化空間。；左為周智雄。

恒基地產(012)長沙灣新盤「曉柏峰」今日(29)公布最新部署，恒基物業代理有限公司營業()部總經理林達民表示，項目考慮聖誕節前推出全新付款方法，期望吸引專才買家。他指出，有見專才較為年輕，計劃推出如低首期、長成交期的付款計劃等，另透露項目暫時平均成交價為660萬元，平均成交呎價為18,190元。

打造萬呎綠色園林

林達民表示，為了讓「曉柏峰」住戶在大都會中時刻享受親綠自然生活，發展商特別邀請知名園景規劃設計顧問雅邦規劃設計URBIS Limited團隊規劃及設計項目的園林綠化空間。

URBIS Limited董事周智雄稱，團隊貫徹整體設計概念「CINEMA OF NATURE」，打造約1萬方呎的綠色園林空間，創造一個強調人與自然互通的城市綠洲。另外，項目同步引進澳洲PADDINGTONSUBURB LIFESTYLE，注入生物多樣性及獨有的人文、綠化空間等的嶄新元素，追求身．心．靈的觸動和嚮往。」

設高約13米瀑布美景

周智雄續稱，「曉柏峰」毗鄰百年文化古蹟主教山配水庫，團隊特意將「水」作為園林設計的主題，透過想像力打造高約13米的瀑布美景，猶如引流主教山的水到項目當中，有「水到萬物生」之意境。

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曉柏峰」位於長沙灣西洋菜北街456號，由兩座住宅大樓組成，共提供492伙。單位實用面積介乎162至616方呎，間隔多元化，當中以一房單位為主，佔288伙或約59%；兩房涉113伙，開放式設35伙，三房提供18伙；另特設35伙特色單位；項目預計關鍵日期為2025年9月30日。

即睇長沙灣曉柏峰最新資訊 (House730)

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