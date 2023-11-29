曉柏峰考慮聖誕前將推新付款優惠吸專才客 目前平均成交價660萬｜長沙灣新盤

恒基地產(012)長沙灣新盤「曉柏峰」今日(29日)公布最新部署，恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，項目考慮聖誕節前推出全新付款方法，期望吸引專才買家。他指出，有見專才較為年輕，計劃推出如低首期、長成交期的付款計劃等，另透露項目暫時平均成交價為660萬元，平均成交呎價為18,190元。 打造萬呎綠色園林 林達民表示，為了讓「曉柏峰」住戶在大都會中時刻享受親綠自然生活，發展商特別邀請知名園景規劃設計顧問雅邦規劃設計URBIS Limited團隊規劃及設計項目的園林綠化空間。

URBIS Limited董事周智雄稱，團隊貫徹整體設計概念「CINEMA OF NATURE」，打造約1萬方呎的綠色園林空間，創造一個強調人與自然互通的城市綠洲。另外，項目同步引進澳洲PADDINGTON的SUBURB LIFESTYLE，注入生物多樣性及獨有的人文、綠化空間等的嶄新元素，追求身．心．靈的觸動和嚮往。」