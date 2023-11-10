曉柏峰開價｜首推100伙 折實平均呎價17602元 一房最平392萬｜長沙灣新盤

恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」今日(10日)公布首張價單，涉及100伙，提供最高10%折扣優惠，折實售價由392.13萬元起，折實呎價由15,788元起，折實平均呎價17,602元。

曉柏峰開價｜林達民：首批「萬有引力價」

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民形容首張價單定價為「萬有引力價」，認為市區項目平均呎價1萬多元水平是相當有吸引力，定價已參考同系紅磡新盤「BAKER CIRCLE」、市場上各項目的近期成交價。

「曉柏峰」首張價單包括69伙一房、23伙兩房及8伙三房，實用面積介乎237至499方呎。單位價單定價由435.7萬至1,000.6萬元，呎價 介乎17,543元至21,985元，平均呎價19,558元。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由392.13萬至900.54萬元，折實呎價介乎15,788元至19,787元。