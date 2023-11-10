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地產
2023-11-10 15:25:25

曉柏峰開價｜首推100伙 折實平均呎價17602元 一房最平392萬｜長沙灣新盤

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曉柏峰開價｜首推100伙 折實平均呎價17602元 一房最平392萬｜長沙灣新盤

「曉柏峰」今日(10日)公布首張價單，涉及100伙，提供最高10%折扣優惠，折實售價由392.13萬元起。(林俊源攝)

恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」今日(10)公布首張價單，涉及100伙，提供最高10%折扣優惠，折實售價由392.13萬元起，折實呎價由15,788元起，折實平均呎價17,602元。

曉柏峰開價｜林達民：首批「萬有引力價」

恒基物業代理營業()部總經理林達民形容首張價單定價為「萬有引力價」，認為市區項目平均呎價1萬多元水平是相當有吸引力，定價已參考同系紅磡新盤「BAKER CIRCLE」、市場上各項目的近期成交價。

「曉柏峰」首張價單包括69伙一房、23伙兩房及8伙三房，實用面積介乎237499方呎。單位價單定價由435.7萬至1,000.6萬元，呎價 介乎17,543元至21,985元，平均呎價19,558元。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由392.13萬至900.54萬元，折實呎價介乎15,788元至19,787元。

曉柏峰開價｜首推100伙 折實平均呎價17602元 一房最平392萬｜長沙灣新盤

「曉柏峰」首張價單折實呎價由15,788元起。(林俊源攝)

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曉柏峰開價｜入場單位為237呎一房

最低售價單位為B3B5室，實用面積237方呎，一房間隔，折實售價392.13萬元，折實呎價約16,546元。最低呎價單位為B3B13室，實用面積363方呎，一房間隔，折實售價萬元，折實呎價約15,788元。

曉柏峰開價｜周六開放示範單位 同步開始收票

林達民指，「曉柏峰」示範單位明日(11)對外開放，同步開始接受認購登記，預計最快下周展開首輪銷售。「曉柏峰」示範單位包括B22B1室，實用面積411方呎，屬兩房無改動示範單位，層與層之間高度約3.5米。

曉柏峰開價｜首推100伙 折實平均呎價17602元 一房最平392萬｜長沙灣新盤

「曉柏峰」示範單位包括B座22樓B1室，實用面積411方呎，屬兩房無改動示範單位。(林俊源攝)

曉柏峰」位於長沙灣西洋菜北街456號，由兩座住宅大樓組成，共提供492伙。單位實用面積介乎162至616方呎，間隔多元化，當中以一房單位為主，佔288伙或約59%；兩房涉113伙，開放式設35伙，三房提供18伙；另特設35伙特色單位；項目預計關鍵日期為2025年9月30日。

即睇長沙灣曉柏峰最新資訊 (House730)

曉柏峰開價｜首推100伙 折實平均呎價17602元 一房最平392萬｜長沙灣新盤

林達民指，「曉柏峰」預計最快下周展開首輪銷售。(林俊源攝)

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