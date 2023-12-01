曉柏峰開售迄今沽11伙 吸金7250萬 平均呎價逾1.8萬｜長沙灣新盤

恒基地產(012)長沙灣新盤「曉柏峰」開售以來累沽11伙，共套現約7,250.6萬元，平均呎價約18,190元。恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民今日(1日)特別介紹項目的交通優勢，如享有雙線3站，步行約9分鐘到太子站、深水埗站及石硤尾站。由太子站出發只需約14分鐘直達中環，輕鬆往返中環重點商廈及港島區核心商業區；而區內大埔道、黃竹街、及長沙灣道附近一帶多達約60條小巴及巴士路線，當中不乏有多條通宵巴士線。