曉柏峰開售迄今沽11伙 吸金7250萬 平均呎價逾1.8萬｜長沙灣新盤

恒基地產(012)長沙灣新盤「曉柏峰」開售以來累沽11伙，共套現約7,250.6萬元，平均呎價約18,190元。恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民今日(1日)特別介紹項目的交通優勢，如享有雙線3站，步行約9分鐘到太子站、深水埗站及石硤尾站。由太子站出發只需約14分鐘直達中環，輕鬆往返中環重點商廈及港島區核心商業區；而區內大埔道、黃竹街、及長沙灣道附近一帶多達約60條小巴及巴士路線，當中不乏有多條通宵巴士線。
總結同系4新盤銷情 看好明年樓價向上
林達民同時總結同系其他新盤銷情，其中紅磡「BAKER CIRCLE」迄今累沽454伙，涉資約27.6億元，平均成交價約608萬元，平均成交呎價21,572元；啟德現樓「THE HENLEY」累售591伙，套現約64億元，平均成交價1,081萬元，平均成交呎價28,333元；同區另一現樓新盤「HENLEY PARK」累沽275伙，套現約25.6億元，平均成交售價940萬元，平均成交呎價21,747元。
另外，粉嶺北「ONE INNOVALE」迄今推售共3期，全盤累沽1,490伙，套現73.5億元，平均成交價約495萬元，平均成交呎價約14,877元。項目尚餘約80伙待售，主要為頂樓特色戶，地下連平台單位及部分三房單位。
林達民指，現時影響樓市三大因素已好轉，包括預期息口於明年中回落，本港住宅供應充足，以及本地經濟向好，相信明年本港樓價可上升。