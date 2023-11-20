曉柏峰開售｜今首輪開賣68伙 市傳暫沽11伙 最高成交價962.43萬｜長沙灣新盤

恒基地產(012)長沙灣新盤「曉柏峰」今日(20日)首輪開售68伙，市傳項目累收約615票，超額認購約8倍。消息指，項目即日有11伙獲認購，套現超過7,000萬元；當中最高成交價及呎價單位為B座20樓B4室，三房套間隔，實用面積499方呎，成交價962.43萬元，呎價約19,287元。

「曉柏峰」首輪推售的68伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎237至499方呎。單位價單定價由435.7萬元至1,000.6萬元，呎價介乎17,543元至21,985元。扣除最高10%折扣優惠後，單位折實售價由392.13萬元至900.54萬元，折實呎價介乎15,788元至19,787元，折實平均呎價17,521元。