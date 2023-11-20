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2023-11-20 22:36:43

曉柏峰開售｜今首輪開賣68伙 市傳暫沽11伙 最高成交價962.43萬｜長沙灣新盤

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曉柏峰開售｜今首輪開賣68伙 市傳暫沽11伙 最高成交價962.43萬｜長沙灣新盤

消息指，「曉柏峰」即日有11伙獲認購，套現超過7,000萬元。(鍾式明攝)

恒基地產(012)長沙灣新盤「曉柏峰」今日(20)首輪開售68伙，市傳項目累收約615票，超額認購約8倍。消息指，項目即日有11伙獲認購，套現超過7,000萬元；當中最高成交價及呎價單位為B20B4室，三房套間隔，實用面積499方呎，成交價962.43萬元，呎價約19,287元。

「曉柏峰」首輪推售的68伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎237499方呎。單位價單定價由435.7萬元至1,000.6萬元，呎價介乎17,543元至21,985元。扣除最高10%折扣優惠後，單位折實售價由392.13萬元至900.54萬元，折實呎價介乎15,788元至19,787元，折實平均呎價17,521元。

最低售價單位為B3B5室，實用面積237方呎，一房間隔，折實售價392.13萬元，折實呎價約16,546元。最低呎價單位為B3B13室，實用面積363方呎，一房間隔，折實售價573.12萬元，折實呎價約15,788元。

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曉柏峰」位於長沙灣西洋菜北街456號，由兩座住宅大樓組成，共提供492伙。單位實用面積介乎162至616方呎，間隔多元化，當中以一房單位為主，佔288伙或約59%；兩房涉113伙，開放式設35伙，三房提供18伙；另特設35伙特色單位；項目預計關鍵日期為2025年9月30日。

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