曉柏峰開賣｜下周一發售68伙 折實價392萬起｜長沙灣新盤

林達民表示，「曉柏峰」開則方正實用，用盡每吋空間，故吸引不少吸引許多區內客及外區客前來參觀。

資料顯示，單位價單定價由435.7萬元至1,000.6萬元，呎價介乎17,543元至21,985元。扣除最高10%折扣優惠後，單位折實售價由392.13萬元至900.54萬元，折實呎價介乎15,788元至19,787元。

市區全新盤落實開賣，恒基地產(012)長沙灣新盤「曉柏峰」今日(16日)公布首輪銷售安排，將於下周一(20日)推售68伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎237至499方呎。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目截至今日下午約3時，累收逾400票，以首輪推售單位計算，超額認購逾4.8倍，截票時間為下周一中午12時，即日進行抽籤。

最低售價單位為B座3樓B5室，實用面積237方呎，一房間隔，折實售價392.13萬元，折實呎價約16,546元。最低呎價單位為B座3樓B13室，實用面積363方呎，一房間隔，折實售價萬元，折實呎價約15,788元。

據銷售安排顯示，當日分為A組及B組發售單位，A組率先揀樓，買家須認購最少1伙實用面積400方呎以上的指定單位或最少2伙但不多於4伙指定單位；而B組買家須認購最少1伙，但不多於2伙。

林達民指，「曉柏峰」坐擁市區優越位置，雄踞交通據點之上，盡享市區四通八達的便捷交通。同時，區內設施成熟，衣食住行、藝文娛樂一應俱全，盡享出則繁華入則寧靜之境；加上項目開則方正實用，用盡每吋空間，故吸引不少吸引許多區內客及外區客前來參觀。