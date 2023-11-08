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地產
2023-11-08 20:00:00

曼聯名宿有份投資！曼徹斯特市新項目售價34萬英鎊起｜海外樓市

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曼聯名宿有份投資！曼徹斯特市新項目售價34萬英鎊起｜海外樓市

曼聯名宿有份投資！曼徹斯特市新項目售價34萬英鎊起｜海外樓市

Asia Bankers ClubGolden EmperorAshton Hawks推出坐落於英國曼徹斯特市中心的St Michael's第二期項目，於本月在香港發售，售價由34.1萬英鎊(327.3萬港元)起。

St Michael's項目由英超球會曼聯名宿加利尼維利(Gary Neville)旗下Relentless Developments，和合作夥伴KKRSalboy和曼徹斯特市議會發展，投資額4億英鎊(38.6億港元)，第一期已於7月在英國正式推出。St Michael's耗時15年將閑置土地打造成今天集世界級工作、休閑和娛樂於一身的綜合發展項目。

St Michael's第二期項目辦公空間佔地75,000呎，其中標誌性的W ResidencesSalboyRelentless Developments和萬豪國際打造，預計於2027年第一季開幕。項目位據曼徹斯特核心地段，不論是位置、建築設計、間隔還是配套設施，均為極致之選，每個住戶均可享受到萬BonvoyTM的尊貴待遇，包括24小時禮賓服務、全天候客房送餐服務、洗衣和乾洗服務。

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提供213 單位面積407呎起

Golden EmperorAsia Bankers ClubAshton Hawks集團首席執行官賴遠方指，W Residences樓高41層樓，擁有162間五星級國際酒店品牌客房和213套豪華住宅，住宅戶型由開放式至三房，實用面積介乎4072,587呎，售價由34.1萬英鎊(328.7萬港元)起。項目將於本月18日至19日，於香港文華東方酒店舉辦展銷會及投資講座。

Relentless group董事Gary Neville指，期望項目能結合現代設計及傳統元素，連接城市的商業區和歷史市政區。同時亦將會有2間國際知名律師樓租用St Michael's項目的辦公空間。

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W Manchester是品牌在倫敦以外的首家W酒店，也是全球僅有的20W Residences之一。St Michael's綜合發展項目，更與日本料理品牌Chotto Matte等一系列國際公司共同合作。St Michael's第一期項目包括9層辦公空間，預計將成為曼徹斯特市首個實現零碳排放的商業項目。

曼聯名宿有份投資！曼徹斯特市新項目售價34萬英鎊起｜海外樓市

St Michael's 項目將於本月18日至19日，於香港文華東方酒店舉辦展銷會及投資講座。

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