曼聯名宿有份投資！曼徹斯特市新項目售價34萬英鎊起｜海外樓市

Asia Bankers Club、Golden Emperor及Ashton Hawks推出坐落於英國曼徹斯特市中心的St Michael's第二期項目，於本月在香港發售，售價由34.1萬英鎊(約327.3萬港元)起。

St Michael's項目由英超球會曼聯名宿加利尼維利(Gary Neville)旗下Relentless Developments，和合作夥伴KKR、Salboy和曼徹斯特市議會發展，投資額4億英鎊(約38.6億港元)，第一期已於7月在英國正式推出。St Michael's耗時15年將閑置土地打造成今天集世界級工作、休閑和娛樂於一身的綜合發展項目。

St Michael's第二期項目辦公空間佔地75,000呎，其中標誌性的W Residences由Salboy、Relentless Developments和萬豪國際打造，預計於2027年第一季開幕。項目位據曼徹斯特核心地段，不論是位置、建築設計、間隔還是配套設施，均為極致之選，每個住戶均可享受到萬BonvoyTM的尊貴待遇，包括24小時禮賓服務、全天候客房送餐服務、洗衣和乾洗服務。