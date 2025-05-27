最平357萬 黃金海灣‧珀岸提價加推百伙

樓市氣氛好轉，發展商積極推售手上新盤單位應市。旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」昨加推5號價單，涉100伙，單位折實售價由356.8萬元起，折實呎價由10,105元起，折實平均呎價12,388元。最新價單較上一張上調約6%至8%，集團指由於今次單位景觀較優質，所以價格有調整。
九成單位向海
旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，今批單位約九成面向青山灣海景，價錢亦因應單位樓層、景觀及位置不同而調整。項目同時上載銷售安排第3號，將於本周五進行公開發售，涉及共148伙，包括98伙價單單位及50伙招標單位。
「黃金海灣」兩期開售迄今累沽880伙，套現逾31 億元。
涵蓋74伙兩房 送傢俬禮券
項目5號價單涵蓋10伙一房、74伙兩房單位、7伙三房單位及9伙特色單位，實用面積介乎269至655方呎，折實售價由356.8萬至813.1萬元，折實呎價介乎10,105元至14,667元。售價最低單位為第1座(1B)3樓G室，一房連平台特色戶，實用面積271方呎，連80方呎平台，折實售價356.8萬元，折實呎價13,166元。
旭日國際集團地產開發部高級銷售及市場策劃經理辜錦波稱，是次為指定兩房海景單位推全新「至尊傢俬」禮券優惠，買家購買指定單位，分別可獲價值約20萬元至25萬元「至尊傢俬」禮券，換領由「閣樓專家」提供之指定特色設計傢俬。
旭日國際料樓價今年升3%
李炳餘指，近日港元拆息有所下跌，相信樓市未來可平穩發展。加上內地及香港政府亦推出不同利好樓市措施，刺激整體樓市向好發展，相信今年樓價升約3%，未來兩年內有機會上揚超過一成，直言「買樓要趁早」。