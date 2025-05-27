最平357萬 黃金海灣‧珀岸提價加推百伙

樓市氣氛好轉，發展商積極推售手上新盤單位應市。旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」昨加推5號價單，涉100伙，單位折實售價由356.8萬元起，折實呎價由10,105元起，折實平均呎價12,388元。最新價單較上一張上調約6%至8%，集團指由於今次單位景觀較優質，所以價格有調整。

九成單位向海

旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，今批單位約九成面向青山灣海景，價錢亦因應單位樓層、景觀及位置不同而調整。項目同時上載銷售安排第3號，將於本周五進行公開發售，涉及共148伙，包括98伙價單單位及50伙招標單位。