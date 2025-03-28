最快下周開賣 瑜一．天海推新價單及付款計劃 675萬入場

新盤市況熱鬧，發展商把握機會積極推銷餘貨。華懋集團與港鐵(066)合作的何文田「瑜一．天海」現樓登場，昨加推5號價單共48伙，並為4號價單中39伙一房提供全新付款辨法，總折扣優惠達16%，買家若提早120天成交可享額外5%樓價回贈，入場價約675萬元起，最快下周開售。
華懋銷售總監封海倫表示，項目已於上月啟動交樓程序，是次為指定87伙推出全新付款計劃及增設提前成交回贈。最低售價及呎價單位為1B座2樓C室一房，實用面積338方呎，折實價675.58萬元，折實呎價19,988元。
華懋銷售總經理陳慕蘭稱，5號價單48伙全屬兩房單位，扣除所有折扣及回贈後，最低售價及呎價單位為1B座2樓D室，實用面積541方呎，折實價1,021.86萬元，折實呎價18,888元。
華懋銷售經理馮晉傑說，項目另加推26伙三房連儲物室戶於下周一起招標發售，實用面積960至996方呎，可享維港或九龍東方向海景。
必嘉坊．曦匯15伙減價22%
恒基地產(012)旗下紅磡現樓「必嘉坊．曦匯」修訂3號及4號價單，將其中15伙一房減價約22%，安排於本周日以先到先得形式發售。最低售價及呎價單位為20樓N室，實用面積266方呎，原先價單定價675.4萬元，修訂後為526.8萬元，減價148.6萬或約22%；最新折實價500.46萬元，折實呎價約18,814元。
恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，「BAKER CIRCLE」首三期自去年3月陸續入伙，即代表會所約40項設施將於短時間內全面開放，料今次特別優惠將帶動新一輪購置熱潮。
SIERRA SEA每呎管理費4.38元
新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」昨日開放「Sai Sha Gallery」予公眾參觀，錄逾1,000參觀人次。新地代理執行董事陳漢麟稱，項目快將獲批預售，售樓處設於環球貿易廣場的21樓，全層佔地逾3.5萬方呎，將設4個示範單位，包括一房至三房。他續稱，樓盤將引入全新物業管理品牌「GO INFINTE」，推出貼心禮賓服務，融合高端智能生活科技；而項目每方呎管理費約4.38元。