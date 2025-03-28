最快下周開賣 瑜一．天海推新價單及付款計劃 675萬入場

封海倫表示，瑜一．天海已於上月啟動交樓程序。 (鍾式明攝)

新盤市況熱鬧，發展商把握機會積極推銷餘貨。華懋集團與港鐵(066)合作的何文田「瑜一．天海」現樓登場，昨加推5號價單共48伙，並為4號價單中39伙一房提供全新付款辨法，總折扣優惠達16%，買家若提早120天成交可享額外5%樓價回贈，入場價約675萬元起，最快下周開售。

華懋銷售總監封海倫表示，項目已於上月啟動交樓程序，是次為指定87伙推出全新付款計劃及增設提前成交回贈。最低售價及呎價單位為1B座2樓C室一房，實用面積338方呎，折實價675.58萬元，折實呎價19,988元。