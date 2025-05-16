最快月內招標發售 滶晨五房複式戶3120呎 港島南岸最大

「滶晨」位處項目第1座，細分為1A及1B，單位戶型涵蓋兩房至五房，實用面積408至3,120方呎。以樓層細分為兩大區域，29樓及以上為「BAYSIDE SUITE」，28樓及以下為「BAYSIDE RESIDENCE」，大部分單位可享深水灣及遠眺壽臣山景觀。

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第5A期「滶晨」昨上載售樓說明書，設447伙，其中五房複式戶實用面積達3,120方呎，為目前港島南岸項目面積最大單位。項目部署先推出三房及四房，最快月內招標。

該盤標準單位設426伙，當中兩房佔257伙最多，三房涉105伙，四房設64伙。特色單位有21伙，包括全盤最細第1B座5樓E室兩房，實用面積408方呎，連201方呎平台；另全盤面積最大DEEP WATER MANOR第1A座41和42樓P2單位，五房五套設計，實用面積3,120方呎，連932方呎平台，擁私人游泳池。項目預計關鍵日期2026年11月30日，樓花期長約19個月。

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目將於周內開放貴賓廳及示範單位予VIP客人，首批推出最少90伙，涵蓋三房及四房，以招標形式發售，價錢會參考港島南區及山頂等超級豪宅。她指出，中美貿易戰緩和，加上息口回落，有利樓市發展，相信「滶晨」為首個受惠豪宅新盤，對銷情有信心。