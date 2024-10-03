最快月內現樓推售 瑜悦提供198伙 一房佔近七成

減息後新盤爆發大戰，新加入有華懋集團與市區重建局合作的長沙灣東京街項目，昨命名為「瑜悦」(ECHO HOUSE)，提供198伙，主打一房，實用面積312方呎起，最快月內以現樓推售。而長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」預告日內公布樓書，短期內開價。
華懋集團銷售總監封海倫表示，「瑜悦」已取得預售樓花同意書，亦已獲批入伙紙，預計明年6月18日入伙，樓花期長約8個月，示範單位及售樓說明書正在籌備中。她稱，由項目步行1分鐘內即達港鐵長沙灣站，定價會參考西九龍內鄰近港鐵站新盤。
華懋集團銷售總經理陳慕蘭指，「瑜悦」單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積312至594方呎，主打一房設132伙，佔整體單位數目近七成；而兩房及三房分別佔約兩成及一成，涉及44伙及22伙，當中包括少量特色單位。
BLUE COAST II較上期有10%提價空間
市場另一焦點新盤「BLUE COAST II」預告日內上載樓書，長實營業部助理首席經理楊桂玲說，項目將於短期內開價，會優先推售第5座兩房及三房單位。長實營業部首席經理郭子威稱，項目定價跟隨市場變化，減息優勢下樓市轉好，加上近期股市暢旺，資金流動性加強，料新一期市場合理定價，較上期有約10%提價空間。
天瀧現樓單位最快月內開放參觀
由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德「天瀧」昨首度開放現樓示範單位予傳媒參觀，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，項目已獲批滿意紙，本周開始展開交樓程序，目標維持月內以現樓形式推售，會率先部署推售享維港海景單位，大單位計劃以招標形式出售，而現樓示範單位最快月內開放予公眾參觀。