最快月內現樓推售 瑜悦提供198伙 一房佔近七成

減息後新盤爆發大戰，新加入有華懋集團與市區重建局合作的長沙灣東京街項目，昨命名為「瑜悦」(ECHO HOUSE)，提供198伙，主打一房，實用面積312方呎起，最快月內以現樓推售。而長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」預告日內公布樓書，短期內開價。

華懋集團銷售總監封海倫表示，「瑜悦」已取得預售樓花同意書，亦已獲批入伙紙，預計明年6月18日入伙，樓花期長約8個月，示範單位及售樓說明書正在籌備中。她稱，由項目步行1分鐘內即達港鐵長沙灣站，定價會參考西九龍內鄰近港鐵站新盤。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭指，「瑜悦」單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積312至594方呎，主打一房設132伙，佔整體單位數目近七成；而兩房及三房分別佔約兩成及一成，涉及44伙及22伙，當中包括少量特色單位。

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