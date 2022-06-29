最細單位261方呎 映岸最快下周開價

新盤搶客戰升溫，最新加入戰團有由香港小輪(050)與市建局合作發展、恒基地產(012)負責銷售的深水埗映岸，早於上月展開軟銷工作，昨日(28日)終公布售樓說明書，共262伙，單位面積由261至573方呎，最快下周開放示範單位及公布首張價單。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，樓花期長約20個月的映岸，涵蓋開放式至三房，主打一房及兩房，佔全數單位逾85%，定價參考同區同系映築。

據樓書顯示，住宅樓層為標準兩梯7伙設計，面積最細單位為第1座7樓E室及G室，實用面積同為261方呎，前者設217方呎平台，後者設241方呎平台。

飛揚周六次輪開售

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路飛揚第1期周六(7月2日)推售80伙，當中72伙以抽籤發售，8伙連天台特色單位招標推售，周五(7月1日)下午5時截票。長實高級營業經理楊桂玲說，以120天即供優惠計，72伙折實價434.9萬至1,027.6萬元，折實呎價13,857至17,438元，折實平均呎價15,211元。

凱柏峰I明售238伙

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第11期發展項目凱柏峰I將於明日首輪發售238伙，信置營業部集團聯席董事田兆源表示，截至昨晚8時，項目累收逾5,600票，超額認購逾22倍，將於今日下午1時截收認購登記。