最細213方呎 NOVO LAND市價推盤

下周出擊

兩大焦點新盤出擊，推高本月一手市場氣氛。當中屬屯門區最大型私人住宅發展項目、新鴻基地產(016)旗下NOVO LAND，昨日上載第1A期售樓說明書，單位面積由213方呎起；新地副董事總經理雷霆表示，最快下周初公布首張價單。

雷霆稱，該盤定價將參考同系區內御海灣及元朗The YOHO Hub，兩盤最近平均呎價約2萬元水平；但強調集團一向以市價推盤，相信定價為市場及買家接受。

雷霆：利息和樓價並無直接關係

美國本月或加息1厘，被問及對本港樓市的影響，雷霆指，留意到過往聯儲局加息周期，港息並沒有追隨，包括在2015年至2018年的美國加息周期，本地樓市仍大升逾30%，故相信利息和樓價並無直接關係，「置業屬長線投資同改善居住環境」。他又指，集團一向積極參與政府賣地投標，但規模過小的項目未必參與，會秉承極謹慎的財務紀律。

新地代理總經理陳漢麟稱，第1A期由兩座31層高住宅大樓組成，涉824伙，涵蓋開放式至四房，面積由213至1,467方呎。最細為1座2樓H室，面積213方呎，開放式間隔，連26方呎平台；最大為2座35樓頂層A1室，面積1,467方呎，連836方呎平台及1,111方呎天台，屬四房雙套間隔連私人泳池。該盤昨開放3個示範單位予傳媒參觀，當中2座28樓N室連裝修示範單位，兩房間隔，面積471方呎，以北歐風格為設計主題。

