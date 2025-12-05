會地佔4盤 5新盤上月批預售 涉2125伙 見7個月新高

隨著樓市交投氣氛轉旺，連帶獲批預售樓花同意書新盤數目亦急增。地政總署昨日(4日)公布，11月共有5個新盤獲批預售，共涉2,125伙，較10月的860伙，按月大增1,265伙或近1.5倍；亦是自4月的2,373伙獲批後、7個月以來新高。當中4個新盤屬會德豐地產發展，共涉1,398伙。

會德豐旗下位於北區鄉梓路23號，即古洞第24區項目，第1及2期均獲批預售，合共涉781伙，第1期提供457伙，預計落成日期2027年9月30日；第2期設324伙，預計2027年12月30日落成，料成港鐵古洞站一帶首個登場的全新盤。