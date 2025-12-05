會地佔4盤 5新盤上月批預售 涉2125伙 見7個月新高

隨著樓市交投氣氛轉旺，連帶獲批預售樓花同意書新盤數目亦急增。地政總署昨日(4日)公布，11月共有5個新盤獲批預售，共涉2,125伙，較10月的860伙，按月大增1,265伙或近1.5倍；亦是自4月的2,373伙獲批後、7個月以來新高。當中4個新盤屬會德豐地產發展，共涉1,398伙。
會德豐旗下位於北區鄉梓路23號，即古洞第24區項目，第1及2期均獲批預售，合共涉781伙，第1期提供457伙，預計落成日期2027年9月30日；第2期設324伙，預計2027年12月30日落成，料成港鐵古洞站一帶首個登場的全新盤。
至於同系與港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸第6A及6B期亦獲批預售，共涉617伙，當中6A期設463伙，6B期提供154伙，分別預計於2027年5月30日及11月30日落成。
SIERRA SEA 2A期最快月內推出
另獲批預售項目有新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」第2A期，提供727伙。發展商早前表示，該盤部署月內推出市場，預計落成日期為2026年9月30日。
新地亦為旗下元朗下高埔村項目於上月申請預售，屬上月唯一申請預售項目，提供566伙，預計2027年4月30日落成。
九龍倉集團(004)及會德豐等合作的山頂文輝道2號超級豪宅項目則於上月撤回樓花申請，並拆細為3個期數申請預售，但涉及伙數維持不變，仍然為提供41伙。
整體待批伙數回落近18%
截至今年11月30日，有25個項目待批預售樓花，共涉7,187伙，較10月份的8,746伙，按月少1,559伙或約17.8%，見今年6月後低位。
元朗The YOHO Hub連沽5伙
新地旗下元朗現樓新盤「The YOHO Hub」昨日錄得5宗招標成交，全屬全新推出應市的第5座單位，合共套現逾6,042萬元。
該5伙涵蓋兩房至四房，實用面積451至1,094方呎，成交價921.4萬至2,138萬元，成交呎價18,621至21,040元。當中最高售價單位為5座27樓A室，實用面積1,094方呎，四房雙套間隔，成交價2,138萬元，呎價約19,543元。