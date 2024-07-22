會展中心會景閣一房側海戶 連租約放盤 回報料約3厘｜有樓睇

位處灣仔核心地段的單幢物業會展中心會景閣，自兩年前港鐵會展站通車後，只需步行約4分鐘便到達該站，日常出入非常便利。雖然會展閣樓齡已有34年，但物業為服務式住宅，除了提供完善的設施及管家服務外，不少單位均可望維港海景，景觀相當不俗，加上交通網絡四通八達，日常購物亦方便，是自用或長線投資皆宜的項目。

空間極闊落 附雅裝

會展中心會景閣共約提供600伙單位，間隔涵蓋開放式至三房戶型。是次介紹的放盤為低層11室，實用面積有709方呎，採一房開則，另設儲物室。單位間隔相當寬敞四正，大廳擺放傢俱後，仍有不少活動空間，整體裝修亦企理雅緻，討好實用。此外，座向西南方，大廳可望側維港海景，視野頗為開揚吸引。目前單位連租約放盤開價1,580萬元，平均每呎實用面積叫價22,284元，而每月租金為35,900元，呎租約50.6元；若以成交價1,580萬元計算，料新買家可獲逾2.7厘租金回報。