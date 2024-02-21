會德豐今年推5市區新盤涉逾2200伙 日出康城12期短期內命名｜新盤2024

會德豐地產周三(21日)舉行新春團拜，主席梁志堅總結集團2023年總銷售金額超過161億元，包括1,038伙住宅單位、152個車位及電單車位及商貿組合，較2022年增加逾67.7%。去年受加息、股市波動等因素影響下，樓市有所調整；但整體幅度不大，可見樓市基調良好。 梁志堅稱，今年隨著美國聯儲局減息在望、本地銀行有望於下半年起跟隨，將有助資金流入樓市。加上失業率低，各行業持續復甦，樓市有望上半年先企穩，下半年逐步向上。整體而言，樓市有3大支柱：市場資金充裕、減息、剛性需求，故對今年樓市有信心。集團繼續以貨如輪轉策略推售項目，以市場及客戶需求為主要考慮，以市價推盤。

灣仔春園街項目或於上半年應市 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，集團於2024年預計推售5個全新住宅項目，全部位於市區。當中上半年部署推出將軍澳日出康城第12期項目，分3期發展，第1期涉650伙；第2期涉685伙，屬「O’EAST」系列壓軸項目。該盤主打一房及兩房單位，料吸引九龍東、港島東上車客及年輕小家庭，透露短期內將舉行命名儀式。另有機會上半年推出灣仔春園街項目，提供88伙，主打一房及兩房單位，項目步行約3分鐘就到達港鐵灣仔站，屬區內罕有一手供應。

至於下半年將部署推售與為由新世界發展(017)、恒基地產(012)、中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA承豐道19號項目第1期，提供361伙；另黃竹坑港鐵站上蓋「港島南岸」第6期第1期，涉463伙，以及山頂種植道1號，涉5座洋房。 黃光耀總結集團2024年全年可推銷售逾2,200伙住宅單位，部署及步伐將視乎預售樓花同意書的審批進度及市況而定。此外，集團會繼續推售已推出的項目如藍田「KOKO HILLS」系列、啟德「MIAMI QUAY I」、「MONACO」系列、「OASIS KAI TAK」、西南九龍「GRAND VICTORIA」、日出康城「MONTEREY」、屯門「NAPA」及何文田「ONE HOMANTIN」等。