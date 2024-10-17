會德豐參予「WLAB共融城市峰會」 開創共融解決方案實現可持續增長

由The DO籌辦、會德豐地產推動的首個大規模可持續發展峰會「WLAB 共融城市峰會」(WICS)2024正式開展，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀和The DO亞洲行政總裁Belinda Esterhammer，討論如何共同塑造香港成為亞洲領先的可持續城市，以實現更好的未來及提升生活質素，並重點關注於社會影響力、可持續性和文化保育。
WICS 2024於本月至11月在香港舉行，首次開展為期兩個月的全面大規模活動計劃，主要就6個主要領域：社會影響力創新與可持續性、青年賦能、未來工作發展、自然生態系統、文化遺產以及銀髮社會，啟發行動就推動實質性的改變。一系列的提倡變革的活動，以應對城市面臨的關鍵挑戰為核心，就匯集一眾企業家、青年領袖、政策制定者和行業領袖，共同索在在可持續、共融和創新解決方案，以應對香港可持續發展所面對的挑戰。
保濟丸工廠活化中心去年有12.5萬人參予活動
黃光耀表示，會德豐於2021年與The DO School合作推出WLAB，是一所由歷史悠久的保濟丸工廠活化而成創新中心。與The DO有共同理念，希望以創新方式推動可持續發展。立至今取得顯著成果，當中包括於去年舉辦59場活動，參與人數達12.5萬人。會德豐將可持續發展理念深深融入於公司的商業模式和營運中，確立以提供優質體驗和可靠的合作夥伴關係；為環境帶來正面影響；創造長遠持久價值為三大發展策略，展現推動可持續發展的決心。
黃光耀稱，公司在可持續發展付出不少努力，致力於綠色建築，在過去8年中，所有新開發項目至少取得綠建環評認證的金級認證。同時積極參與具有社區影響力的舉措，如自2011年以來是「學校起動」計劃的合作夥伴就為其提供支持，至今已惠及全港82所學校逾9.3萬名學生。另外，公司夥拍九龍樂善堂共同推動「樂善村」過渡性房屋項目，提供1,236個住宅單位，以使用年期至少8年來計算，預期可惠及1萬名居民，有效為基層市民提供可負擔的適切房屋。會德豐將繼續與各界攜手合作，於香港推動可持續發展，努力構建優質宜人、共融和諧社區，強化城市韌性。
The DO亞洲行政總裁Belinda Esterhammer說，與會德豐合作為The DO在亞洲其中一個重要商業樞杻拓展提供了難得的機遇。藉著其強大的全球業務，如為H&M和Mercedes-Benz等合作夥伴推動企業優化革新的良好往績，The DO將業務轉型的專業知識和對社會影響力的承諾獨特地融合一起；利用這些技能，幫助香港構建可持續和具共融性的城市。