會德豐參予「WLAB共融城市峰會」 開創共融解決方案實現可持續增長

由The DO籌辦、會德豐地產推動的首個大規模可持續發展峰會「WLAB 共融城市峰會」(WICS)2024正式開展，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀和The DO亞洲行政總裁Belinda Esterhammer，討論如何共同塑造香港成為亞洲領先的可持續城市，以實現更好的未來及提升生活質素，並重點關注於社會影響力、可持續性和文化保育。

WICS 2024於本月至11月在香港舉行，首次開展為期兩個月的全面大規模活動計劃，主要就6個主要領域：社會影響力創新與可持續性、青年賦能、未來工作發展、自然生態系統、文化遺產以及銀髮社會，啟發行動就推動實質性的改變。一系列的提倡變革的活動，以應對城市面臨的關鍵挑戰為核心，就匯集一眾企業家、青年領袖、政策制定者和行業領袖，共同索在在可持續、共融和創新解決方案，以應對香港可持續發展所面對的挑戰。