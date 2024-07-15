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地產
2024-07-15 17:20:10

會德豐地產旗下啟德樓盤於「香港測量師學會大獎」囊括多個獎項

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會德豐地產旗下啟德樓盤於「香港測量師學會大獎」囊括多個獎項

是次得獎項目為旗下位於啟德的Monaco系列及合資項目「啟德海灣」，分別涵蓋規劃(Planning)、建築前期 (Pre-construction)、物業銷售及租賃(Sales & Leasing)、後期營運(Post-occupation)四大範疇。

會德豐地產於日前舉行的「香港測量師學會大獎2024」中勇奪多項殊榮，充分體現團隊在多個領域及測量專業中的出色表現。得獎項目為旗下位於啟德的Monaco系列及合資項目「啟德海灣」，分別涵蓋規劃(Planning)、建築前期 (Pre-construction)、物業銷售及租賃(Sales & Leasing)、後期營運(Post-occupation)四大範疇。

香港測量師學會大獎在業界享有盛譽，由業界代表及資深測量師組成專業評審團，評審團成員均為不同政府部門的領袖及專業學者，大獎今年以「創新專業測量 實現可持續未來」為主題，表彰測量師為創造一個可持續未來所作出的貢獻。

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會德豐地產多年來致力構建優秀宜人社區，積極提高項目質素及推動可持續發展，與一眾持份者並肩，為香港的生態圈創造長遠價值。

所獲的獎項包括：

建築前期組別優異獎(Pre-construction Category, Merit)Monaco

物業銷售及租賃組別優異獎(Sales & Leasing Category, Merit)Monaco One & Monaco Marine

規劃組別入圍項目(Planning Category, Finalist)Monaco

後期營運組別入圍項目(Post-occupation Category, Finalist)Monaco One

規劃組別入圍項目(Planning Category, Finalist)–啟德海灣

會德豐地產旗下啟德樓盤於「香港測量師學會大獎」囊括多個獎項

是次得獎項目為旗下位於啟德的Monaco系列及合資項目「啟德海灣」，分別涵蓋規劃(Planning)、建築前期 (Pre-construction)、物業銷售及租賃(Sales & Leasing)、後期營運(Post-occupation)四大範疇。