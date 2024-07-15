會德豐地產旗下啟德樓盤於「香港測量師學會大獎」囊括多個獎項

是次得獎項目為旗下位於啟德的Monaco系列及合資項目「啟德海灣」，分別涵蓋規劃(Planning)、建築前期 (Pre-construction)、物業銷售及租賃(Sales & Leasing)、後期營運(Post-occupation)四大範疇。

會德豐地產於日前舉行的「香港測量師學會大獎2024」中勇奪多項殊榮，充分體現團隊在多個領域及測量專業中的出色表現。得獎項目為旗下位於啟德的Monaco系列及合資項目「啟德海灣」，分別涵蓋規劃(Planning)、建築前期 (Pre-construction)、物業銷售及租賃(Sales & Leasing)、後期營運(Post-occupation)四大範疇。

香港測量師學會大獎在業界享有盛譽，由業界代表及資深測量師組成專業評審團，評審團成員均為不同政府部門的領袖及專業學者，大獎今年以「創新專業測量 實現可持續未來」為主題，表彰測量師為創造一個可持續未來所作出的貢獻。