會德豐地產與各大代理行舉辦新春團拜 切開運金豬祝願業界龍年生意興隆

黃光耀(右)帶領團隊，連同各大代理行管理層切開運金豬，寓意生意興隆。

會德豐地產今日(22日)舉辦新春團拜，與各大代理行共迎龍年。副主席兼常務董事黃光耀帶領團隊，連同各大代理行管理層切開運金豬，寓意生意興隆。祝願各位代理賺到盤滿砵滿，金銀滿屋。

今年計劃推出 5 市區新盤 涉逾 2200 伙

黃光耀早前表示，集團於2024年預計推售5個全新住宅項目，全部位於市區。當中上半年部署推出將軍澳日出康城第12期項目，分3期發展，第1期涉650伙；第2期涉685伙，屬「O’EAST」系列壓軸項目。該盤主打一房及兩房單位，料吸引九龍東、港島東上車客及年輕小家庭，透露短期內將舉行命名儀式。另有機會上半年推出灣仔春園街項目，提供88伙，主打一房及兩房單位，項目步行約3分鐘就到達港鐵灣仔站，屬區內罕有一手供應。