會德豐地產與各大代理行舉辦新春團拜 切開運金豬祝願業界龍年生意興隆

會德豐地產今日(22日)舉辦新春團拜，與各大代理行共迎龍年。副主席兼常務董事黃光耀帶領團隊，連同各大代理行管理層切開運金豬，寓意生意興隆。祝願各位代理賺到盤滿砵滿，金銀滿屋。
今年計劃推出5市區新盤 涉逾2200伙
黃光耀早前表示，集團於2024年預計推售5個全新住宅項目，全部位於市區。當中上半年部署推出將軍澳日出康城第12期項目，分3期發展，第1期涉650伙；第2期涉685伙，屬「O’EAST」系列壓軸項目。該盤主打一房及兩房單位，料吸引九龍東、港島東上車客及年輕小家庭，透露短期內將舉行命名儀式。另有機會上半年推出灣仔春園街項目，提供88伙，主打一房及兩房單位，項目步行約3分鐘就到達港鐵灣仔站，屬區內罕有一手供應。
至於下半年將部署推售與為由新世界發展(017)、恒基地產(012)、中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA承豐道19號項目第1期，提供361伙；另黃竹坑港鐵站上蓋「港島南岸」第6期第1期，涉463伙，以及山頂種植道1號，涉5座洋房。
黃光耀總結集團2024年全年可推銷售逾2,200伙住宅單位，部署及步伐將視乎預售樓花同意書的審批進度及市況而定。另外，集團會繼續推售已推出的項目如藍田「KOKO HILLS」系列、啟德「MIAMI QUAY I」、「MONACO」系列、「OASIS KAI TAK」、西南九龍「GRAND VICTORIA」、日出康城「MONTEREY」、屯門「NAPA」及何文田「ONE HOMANTIN」等。