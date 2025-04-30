會德豐地產與比亞迪汽車推出「買車位送電動車」限時優惠 車位入場價255萬｜新盤優惠

會德豐地產與電動車品牌比亞迪汽車(BYD)周三(30日)宣布一項全港首創的跨界合作，推出「買車位送電車」限時優惠，於指定住宅項目購買車位即可獲贈一部比亞迪指定型號電動車。此舉為香港地產及電動車行業創下先河，旨在滿足住戶對優質生活及綠色出行的追求，同時推動香港可持續發展。 會德豐地產與比亞迪汽車首次合作，推出「買車位送電動車」優惠，為住戶提供全新獨家優惠。只要於會德豐地產旗下啟德「MONACO」系列或藍田「KOKO HILLS」購買1個車位，即可獲贈一部比亞迪電動車，車型包括於2025年初成為全港單一型號銷量冠軍的SEALION 7、7人車M6、 SEAL海豹及DOLPHIN海豚。優惠將於明日(5月1日)起正式推出，首階段名額有限，每個項目僅提供5個優惠名額，車位入場價由約255萬元起。名額有限，欲購從速。

會德豐地產旗下優質住宅項目「MONACO」系列自2021年開售以來，已售出1,605伙，佔總數95%，總額超過206億元，特色單位亦僅餘最後1伙。當中，享有近距離觀賞啟德體育園煙花匯演的獨特海景單位，尤為市場熱捧。位處藍田中心地段的高尚住宅項目「KOKO HILLS」系列則售出891伙，套現超過87億元，其中第3期「KOKO ROSSO」及「KOKO MARE」自收樓起售出78伙，套現近7億元，連續10個月位列九龍東最熱銷現樓項目。隨著「五一黃金周」來臨，預期內地買家及本地需求將進一步推升市場交投，此項優惠料將帶動車位及物業銷售，為市場注入新動力。

啟德及藍田區內車位一向一位難求，隨著電車更加普及，配備充電裝置的車位買賣及租賃需求亦激增。為響應電動車普及趨勢，會德豐地產於「MONACO」系列及「KOKO HILLS」的住戶停車場所有車位均配備先進電動車充電設施，部分更屬尊屬快速充電插頭，確保住戶可輕鬆為電動車充電，享受便捷的綠色出行體驗。 計劃未來數月舉辦電動車試駕活動 會德豐地產與比亞迪汽車計劃於未來數月在旗下項目舉辦電動車試駕活動，讓住戶及市民親身體驗比亞迪車款的卓越性能及舒適駕駛感，共同推動香港成為更環保的智慧城市。

會德豐地產長期致力於可持續發展，務求為住戶打造更優質、宜居及環保的生活空間。自2016年起，所有新發展項目均取得香港綠建環評(BEAM Plus)金級或以上認證，而所有商業項目也至少取得美國領先能源與環境設計(LEED)評級「金級」或以上的認證。 2024年，會德豐地產與房屋局及九龍樂善堂合作興建的過渡性房屋項目「樂善村」，榮獲皇家特許測量師學會(RICS)香港分會「企業社會責任項目」的「年度大獎」及「環境影響」高度讚賞殊榮，充分展現其在環境及社會責任方面的領導地位。此次與比亞迪汽車的合作，透過推廣新能源汽車，進一步實踐會德豐地產的ESG承諾，為減少碳排放及改善空氣質素貢獻力量。