地產
2025-12-14 20:00:00

會德豐地產舉辦親子Pizza派對 推動南區「DEEP WATER SOUTH LIVING」生活概念

會德豐地產與國際知名披薩專門店Pizza Express合作，於黃竹坑舉辦「南區親子披薩派對」，吸引一眾港島家庭參加，當中更有不少家庭之子女就讀南區的國際學校。活動期間，小朋友體驗了集團首創「SPARK」兒童從玩樂中學習之理念，發揮創意親手製作獨一無二的披薩。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀亦親臨活動現場，與參加者一同動手製作披薩，共度愉快時光。

活動中，黃光耀與參加者交流對南區生活的見解，指出南區為傳統名門貴族聚居之地，匯聚尊貴私人會所，生活品味奢華優越；區內坐擁山海雙景，環境靜謐而私隱度高，兼享悠然與尊貴的生活氛圍。為進一步昇華此獨特生活方式，集團精心打造「DEEP WATER SOUTH LIVING」生活概念，旨在融合南區的自然景致與尊尚社區文化，為住客呈現更臻完美的生活質素。

參加者對集團多年來推動的生活概念表示欣賞，並對「DEEP WATER SOUTH LIVING」充滿期待，認為此理念能真正體現南區生活的精髓，獲得在場家庭的一致好評。集團將推出黃竹坑站上蓋「港島南岸」壓軸一期項目，融入「DEEP WATER SOUTH LIVING」尊尚生活概念，開啟南區優質生活新篇章。

