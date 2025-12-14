會德豐地產舉辦親子Pizza派對 推動南區「DEEP WATER SOUTH LIVING」生活概念

會德豐地產與國際知名披薩專門店Pizza Express合作，於黃竹坑舉辦「南區親子披薩派對」，吸引一眾港島家庭參加，當中更有不少家庭之子女就讀南區的國際學校。活動期間，小朋友體驗了集團首創「SPARK」兒童從玩樂中學習之理念，發揮創意親手製作獨一無二的披薩。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀亦親臨活動現場，與參加者一同動手製作披薩，共度愉快時光。

活動中，黃光耀與參加者交流對南區生活的見解，指出南區為傳統名門貴族聚居之地，匯聚尊貴私人會所，生活品味奢華優越；區內坐擁山海雙景，環境靜謐而私隱度高，兼享悠然與尊貴的生活氛圍。為進一步昇華此獨特生活方式，集團精心打造「DEEP WATER SOUTH LIVING」生活概念，旨在融合南區的自然景致與尊尚社區文化，為住客呈現更臻完美的生活質素。