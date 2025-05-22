會德豐推15伙大單位招標 包括NAPA壓軸洋房｜一手市況

會德豐地產「Wheelock Collection系列」第一輪將推出15伙大單位以招標形式招售，分別從「KOKO HILLS」系列及「NAPA」兩大項目挑選1間獨立屋、4伙特色單位及10伙四房單位，實用面積由988至2,034方呎，均為罕有供應之大面積戶型。

當中「KOKO HILLS」的特色單位包括3伙頂層天際連天台特色戶, 名為「The Sculptor‘s Sky Terrace」，面積由988至1223方呎 ，均為三房一套及工作間連特大天台戶型，住戶可於尊屬私人天台以絕佳視角觀賞維港海景及璀璨煙花。系列亦包括1伙地下平台複式單位「Chef’s Organic」，面積1687方呎，為四房兩套雙平台複式單位，罕有雙平台設計，提供戶外活動、園藝、派對聚會空間。其餘均為四房雙套連工作間海景單位，為鐘情大戶型、海景市中心盤之大家庭不二之選 。