會德豐推15伙大單位招標 包括NAPA壓軸洋房｜一手市況

會德豐地產「Wheelock Collection系列」第一輪將推出15伙大單位以招標形式招售，分別從「KOKO HILLS」系列及「NAPA」兩大項目挑選1間獨立屋、4伙特色單位及10伙四房單位，實用面積由988至2,034方呎，均為罕有供應之大面積戶型。
當中「KOKO HILLS」的特色單位包括3伙頂層天際連天台特色戶, 名為「The Sculptor‘s Sky Terrace」，面積由988至1223方呎 ，均為三房一套及工作間連特大天台戶型，住戶可於尊屬私人天台以絕佳視角觀賞維港海景及璀璨煙花。系列亦包括1伙地下平台複式單位「Chef’s Organic」，面積1687方呎，為四房兩套雙平台複式單位，罕有雙平台設計，提供戶外活動、園藝、派對聚會空間。其餘均為四房雙套連工作間海景單位，為鐘情大戶型、海景市中心盤之大家庭不二之選 。
至於「GRAND NAPA」的 C2號獨立洋房，更屬項目壓軸一座洋房，面積2,034方呎，三房兩套大宅開則，其前後雙花園達783方呎，矜享青翠綠意，更擁585平方呎天台，享城中難求的廣闊私人休閒空間，顯貴非凡。
黃光耀：豪宅市場顯著復甦 料大單位及特色單位需求熱切
近期一手巿場踴躍，整體銷情反應理想，反映置業信心已逐漸回復。同時受惠於政府優化投資移民計劃及全面撤辣，豪宅市場於今年顯著復甦，領先整體樓市。
集團副主席兼常務董事黃光耀表示，以集團旗下項目為例，本年度已售出8間三房半或四房半的大單位，每宗成交價都高於2千萬以上，合共套現近2.4億元。其中大額成交包括啟德「GRANDE MONACO」，以4,250萬元售出整個「MONACO」系列最後一伙花園複式戶，另外藍田半山「KOKO RESERVE」亦於三月以4,120萬元售出頂層複式四房兩套連天台特色戶，成績亮眼。留意到大單位憑其罕有及獨特性吸引高端買家，故推出新一輪「Wheelock Collection系列」，讓投資者及置業人士能把握絕佳機遇入市。
回顧今年大單位買家資料，全數都作自住之用，大部從事科技、金融及貿易行業，包括本地及新香港人。中美關稅戰有緩和跡象，本港股市漸趨好轉，加上近日H按息口下調， 加上新股集資再趨活躍，可預料日後將有更多高級行政人員來港定居，對大單位及特色單位需求熱切，以匹配其身份地位。