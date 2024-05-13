會德豐旗下新盤本月速沽49伙 年內售樓金額突破119億｜一手市況

會德豐集團把握五一黃金周及母親節周末機遇，旗下新盤銷售理想，5月迄今不足兩周已售出共49伙，套現近6億元；包括昨售出2伙，分別為啟德「MONACO MARINE」1B座3樓A室，兩房梗廚間隔，實用面積525方呎，成交價1,346.7萬元，呎價約25,651元。另西南九龍「維港匯III」2座16樓A室，兩房加儲物房梗廚間隔，實用面積584方呎，以1,368.98萬元售出，呎價約23,441元。

此外，啟德「MIAMI QUAY」以現樓登場，昨日(12日)單日錄得13宗成交，套現逾1.4億元。買家鍾情項目為位處PARK PENINSULA最為前排的現樓，享有遼闊遊艇海景，逾7.5萬方呎的臨海會所及園林罕有注入濃厚藝術氣息，且受惠於政府落實區內的「智慧綠色集體運輸系統」、啟德體育園開幕在即，其優厚潛力亦是買家入市一大原因。