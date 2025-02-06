會德豐旗下新盤連錄成交 DOUBLE COAST I一房售590萬｜啟德新盤

「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成。

據悉，買家深受單位的優越質素及逾7.9萬方呎Club Sydney及園林吸引；加上擁「啟德綠色集體運輸系統」加快建設的黃金潛力，故參觀現樓後把握先機入市。

新年伊始，會德豐地產旗下新盤現強勁勢頭，單日連錄兩宗成交。當中與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST I」今日(6日)售出第3座33樓H室，一房開放式廚房間隔，實用面積324方呎，成交價590.1萬元，呎價18,213元。

另外，集團與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」亦錄得一宗成交，單位為第1B座15樓 E室，實用面積322方呎，一房開放式廚房間隔，以455.3萬元成交，呎價約14,140元。據悉，整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1,011伙，套現逾62.9億元。

「GRAND SEASONS」由1A座及1B座相連住宅大樓組成，提供650伙，實用面積283至716方呎，戶型涵蓋一房至三房間隔；預計關鍵日期為2026年2月28日。

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