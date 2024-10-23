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地產
2024-10-23 11:15:00

會德豐旗下現樓獲追捧 MIAMI QUAY I海景一房792.8萬沽｜新盤成交

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會德豐旗下現樓獲追捧 MIAMI QUAY I海景一房792.8萬沽｜新盤成交

MIAMI QUAY I至今累售117伙，套現逾13.5億元。(資料圖片)

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一手成交氣氛熱烈，會德豐旗下2現樓新盤持續錄得成交。受惠最新施政報告提出將全力推動提早三年落成「啟德智慧綠色集體運輸系統」，加上一系列利好樓巿措施，會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY I」再錄海景一房成交。

單位為第322J室，一房開放式廚房間隔，實用面積317方呎，成交價792.8萬元，呎價約25,009元。據悉，買家鍾情單位飽覽廣闊的遊艇海景，加上基建加快進程的消息令項目投資潛力看高一線，買家參觀現樓後隨即決定入市。

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發展商表示，項目至今累售117伙，套現逾13.5億元。

即睇啟德新盤MIAMI QUAY I最新資訊 (House730)

會德豐旗下現樓獲追捧 MIAMI QUAY I海景一房792.8萬沽｜新盤成交

整個KOKO HILLS系列至今售出847伙，套現逾80億元。(資料圖片)

KOKO ROSSO天際特色戶1148萬售出

另外，同系藍田KOKO HILLS系列第3A期「KOKO ROSSO」連錄兩宗新成交，其中一伙為天際特色戶，單位為625A室，兩房梗廚連天台間隔，實用面積489方呎，連391方呎天台，以1,148萬元售出，呎價約23,476元。

售出單位還包括第622A室，兩房梗廚間隔，實用面積489方呎，成交價1,014.65萬元，呎價約20,748元。據悉，整個KOKO HILLS系列至今售出847伙，套現逾80億元。

即睇藍田KOKO ROSSO放盤 (House730)

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