會德豐旗下現樓獲追捧 MIAMI QUAY I海景一房792.8萬沽｜新盤成交

一手成交氣氛熱烈，會德豐旗下2現樓新盤持續錄得成交。受惠最新施政報告提出將全力推動提早三年落成「啟德智慧綠色集體運輸系統」，加上一系列利好樓巿措施，會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY I」再錄海景一房成交。

單位為第3座22樓J室，一房開放式廚房間隔，實用面積317方呎，成交價792.8萬元，呎價約25,009元。據悉，買家鍾情單位飽覽廣闊的遊艇海景，加上基建加快進程的消息令項目投資潛力看高一線，買家參觀現樓後隨即決定入市。