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地產
2024-03-05 16:08:13

會德豐日出康城第12A期命名「SEASONS PLACE」 提供650伙 主打一房及兩房｜新盤登場

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會德豐日出康城第12A期命名「SEASONS PLACE」 提供650伙 主打一房及兩房｜新盤登場

「SEASONS PLACE」提供650伙，戶型涵蓋一房至三房，亦設平台及頂層特色單位。(鍾式明攝)

會德豐地產與港鐵(012)合作項目日出康城第12A期今日(5日)正式命名「SEASONS PLACE」，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目提供650伙，戶型涵蓋一房至三房，亦設平台及頂層特色單位，主打一房及兩房，吸引年輕家庭客及首置客。至於日出康城第12期全期分3期發展，共涉1,985伙。

黃光耀稱，項目已取得預售樓花同意書，正積極籌備售樓說明書及示範單位，短期內將展開一系列軟銷活動，並盡快推售。至於項目定價，他指撤辣後市場交投旺，發展商亦會加快推盤，令市場氣氛維持，而價格不是首要考慮因素，將以貼市價推貨，主要目標為促進成交。

關於項目命名靈感，黃光耀指，「SEASONS」意味四季豐盛多變的元素，將自然環境融入其中，建構優雅靜謐的生活空間，打造對優質生活的追求；而「PLACE」則顯示項目位處日出康城核心，盡享港鐵商場「The LOHAS 康城」配套，直達港鐵康城站。

會德豐日出康城第12A期命名「SEASONS PLACE」 提供650伙 主打一房及兩房｜新盤登場 會德豐日出康城第12A期命名「SEASONS PLACE」 提供650伙 主打一房及兩房｜新盤登場

旗下項目撤辣後累沽30

黃光耀續指，撤辣後市場反應正面，一手市場6日內錄得逾700宗成交，撤辣助力觀望買家恢復信心入市，取消壓力測試亦幫助用家置業，料3月一手成交重回1,500宗至2,000宗。他認為，樓價指數將漸回穩，現已見底，隨下半年美國減息樓價亦有望回升。會德豐地產旗下項目撤辣後共售出30伙，套現約5億元，其中投資客及內地客各佔約兩成。

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被問及集團投地計劃，黃光耀表示，樓市若正常運轉，發展商都期望「貨如輪轉」，會有所留意，他認為今年新增地皮屬成熟區域，規模等均對市場具有吸引力。另外，金管局擴大項目及地皮發展按揭成數，亦有助發展商資金靈活運用。

即睇日出康城SEASONS PLACE最新資訊 (House730)

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