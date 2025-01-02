會德豐日出康城12C期命名「GRAND SEASONS」 提供650伙 預告下周開價｜新盤登場

黃光耀續指，「GRAND SEASONS」接近現樓，不足一年即可入伙，位處單邊位置，兩至三成單位擁海景，定價參考SEASONS系列前兩期平均成交呎價1.5萬元，考慮景觀及位置，價錢具5%以上的上調空間。

步入新年，發展商加快推盤步伐。會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「SEASONS」系列壓軸一期第12C期今日(2日)正式命名為「GRAND SEASONS」，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目同步上載售樓說明書，提供650伙，主打一房及兩房，示範單位明日(3日)率先開放予傳媒參觀，最快下周開價，月內展開首輪推售。

兩房佔近六成

余麗珠稱，「GRAND SEASONS」由1A座及1B座相連住宅大樓組成，實用面積283至716方呎，戶型涵蓋一房至三房間隔。當中一房涉192伙佔30%，實用面積322至330方呎；兩房佔約59%，提供385伙，實用面積由435至495方呎；是次首度推出三房一套加工作間連洗手間間隔，提供48伙，實用面積716方呎。另設25伙連天台或頂層特色戶，實用面積由283至716方呎。

黃光耀總結去年表現指，集團去年全年售出1,881伙單位，套現約221億元；當中將軍澳「SEASONS」系列去年3月推售以來，共售出959伙，套現接近60億元，屬去年新盤銷量冠軍。他稱，去年撤辣及減息令一手摟成交顯著上升，錄得約1.58萬宗成交，相信今年息口有望繼續下調，減息效應將於市場反映，去年底樓價表現平穩，相信今年能錄輕微上升，集團亦會留意政府推地部署，希望吸納合適土地發展項目。