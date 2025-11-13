熱門搜尋:
地產
2025-11-13 16:49:28

會德豐累售近1700伙 銷售額突破200億

黃光耀帶領團隊一同揭曉「突破二百億」佳績，更精心準備鴻運開單燒豬及香檳，同享努力成果，喻意銷售報捷，樓市暢旺。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團把握再度減息、樓市股市暢旺機遇， 銷售再創高峰，今年至今已售出近1,700伙單位，銷售金額突破二百億元，近205，山頂豪宅呎價蟬聯「亞洲樓王」，價量兼備，旗下項目總銷量金額及成交呎價均成績亮麗。

今年集團多個項目成交熾熱，主要包括灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN一星期內所有標準戶火速售罄，特色戶亦連環招標成交，最高呎價達38,511，全盤套現逾8.1元。會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12期「SEASONS」系列，承接去年「銷量冠軍」氣勢，今年繼續熱賣；近日開放現樓參觀後，銷情更不斷升溫。項目今年至今售出601伙，套現逾37.6元。九倉(004)及南豐合作發展、會德豐負責銷售的山頂超級豪宅「MOUNT NICHOLSON第二期頂層特色戶Penthouse B連雙車位以6.09售出，呎價14.44，再創2025亞洲分層住宅呎價新高，蟬聯「亞洲樓王」

PARK PENINSULA系列今年至今售出651伙，套現逾106.68藍田現樓新盤「KOKO HILLS」系列今年至今售出113伙，套現逾13.81啟德現樓新盤「MONACO」系列今年至今售出35伙，套現逾4.42；以及，西南九龍現樓新盤「維港滙」今年至今售出109伙，套現逾11.59

會德豐累售近1700伙 銷售額突破200億

黃光耀續指，集團現正積極籌備多個優質項目，有望未來6個月推售啟德PARK PENINSULA系列的DOUBLE COAST III、港鐵黃竹坑站上蓋第6期項目第1期、古洞項目第1期及九龍塘龍庭里超級豪宅項目第1期。

