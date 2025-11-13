會德豐累售近1700伙 銷售額突破200億

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團把握再度減息、樓市股市暢旺機遇， 銷售再創高峰，今年至今已售出近1,700伙單位，銷售金額突破二百億元，近205億元，山頂豪宅呎價蟬聯「亞洲樓王」，價量兼備，旗下項目總銷量金額及成交呎價均成績亮麗。

今年集團多個項目成交熾熱，主要包括灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN」，一星期內所有標準戶火速售罄，特色戶亦連環招標成交，最高呎價達38,511元，全盤套現逾8.1億元。會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12期「SEASONS」系列，承接去年「銷量冠軍」氣勢，今年繼續熱賣；近日開放現樓參觀後，銷情更不斷升溫。項目今年至今售出601伙，套現逾37.6億元。九倉(004)及南豐合作發展、會德豐負責銷售的山頂超級豪宅「MOUNT NICHOLSON」，第二期頂層特色戶Penthouse B連雙車位以6.09億元售出，呎價14.44萬元，再創2025亞洲分層住宅呎價新高，蟬聯「亞洲樓王」