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地產
2024-05-21 14:11:04

會德豐與香港傳統文化協會舉辦首屆茶文化體驗周 設Club Wheelock會員特別場

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會德豐與香港傳統文化協會舉辦首屆茶文化體驗周 設Club Wheelock會員特別場

香港傳統⽂化協會特夥Club Wheelock於尖沙咀港威⼤廈2座19樓舉辦第⼀屆香港茶⽂化體驗周。

為響應中國政府曾於2019年聯合國會內所提出將每年521確定為“國際茶”，香港傳統化協會特夥Club Wheelock於尖沙咀港威219樓舉辦第屆香港茶化體驗周。

是此活動獲得顧問團主席邊陳之娟及各機構組織包括中國茶葉學會、廣東省茶葉學會和香港茶學會等茶葉組織持，活動亦邀請到梁唐儀作主禮嘉賓，其表示茶不僅僅是杯清香宜的飲料，更承載著深厚的化底蘊和豐富的歷史傳承。品茶，既是對活的種享受，也是對健康的種呵護。茶葉中的抗氧化劑能夠提升我們的免疫，讓我們在忙碌的活中保持健康和活。希望這次活動能夠成為促進茶化傳承和交流的平台，為社區和農帶來更多的機會和福祉。

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協會主席李健虎稱5月21日的國際茶日，安排了一連串活動，包括全飲茶日、茶與生活講座和茶文化體驗團。協會會長李軒葆表示茶文化活動會持續一星期，並感謝會德豐地產借出場地作啟動禮及一連串活動場地。

會德豐地產副主席兼常務董事光耀表示，活動旨在讓更多的香港市了解和喜愛茶化，體會品茶的樂趣和益處。所以借出場地予協會舉辦一系列活動，向眾和Club Wheelock會員宣揚飲茶的價值和美好。活動還包括茶葉展示、品茶體驗和茶化講座等豐富多彩的環節，讓參加者深入了解茶的魅

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Club Wheelock會員特別場：

時段12024524() 下午6-8

時段22024525() 下午2-6

時段32024526() 下午2-6

地址：尖沙咀海港城港威大廈219

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