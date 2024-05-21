會德豐與香港傳統文化協會舉辦首屆茶文化體驗周 設Club Wheelock會員特別場

是此活動獲得顧問團主席邊陳之娟及各⼤機構組織包括中國茶葉學會、廣東省茶葉學會和香港茶學會等茶葉組織⽀持，活動亦邀請到梁唐⻘儀作主禮嘉賓，其表示，茶不僅僅是⼀杯清香宜⼈的飲料，更承載著深厚的⽂化底蘊和豐富的歷史傳承。品茶，既是對⽣活的⼀種享受，也是對健康的⼀種呵護。茶葉中的抗氧化劑能夠提升我們的免疫⼒，讓我們在忙碌的⽣活中保持健康和活⼒。希望這次活動能夠成為促進茶⽂化傳承和交流的平台，為社區和農⺠帶來更多的機會和福祉。

協會主席李健虎稱5月21日的國際茶日，安排了一連串活動，包括全⺠飲茶日、茶與生活講座和茶文化體驗團。協會會長李軒葆表示茶文化活動會持續一星期，並感謝會德豐地產借出場地作啟動禮及一連串活動場地。

會德豐地產副主席兼常務董事⿈光耀表示，活動旨在讓更多的香港市⺠了解和喜愛茶⽂化，體會品茶的樂趣和益處。所以借出場地予協會舉辦一系列活動，向⼤眾和Club Wheelock會員宣揚飲茶的價值和美好。活動還包括茶葉展示、品茶體驗和茶⽂化講座等豐富多彩的環節，讓參加者深入了解茶的魅⼒。