會德豐銷售突破2千伙 吸金近235億

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團把握再度減息、樓市股市暢旺機遇，銷售再創高峰，今年至今已突破2千伙單位，吸金近235億元。

今年集團多個項目成交連連，主要包括灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN」，早前80伙標準戶全數極速售罄，特色戶亦連環招標成交，兼創成交呎價達38,511元。全盤共售86伙，套現逾8億元，僅餘2伙特色戶；會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12期「SEASONS」系列，近日「SEASONS PLACE」更獲批轉讓同意書，享「即買即住」優勢，刺激整個系列銷情強勁，今年至今售出717伙，套現逾45億元；九倉(004)及南豐合作發展、會德豐負責銷售的山頂超級豪宅「MOUNT NICHOLSON」，第二期頂層特色戶Penthouse B連雙車位以6.09億元售出，呎價14.44萬元，再創2025亞洲分層住宅呎價新高，蟬聯「亞洲樓王」。