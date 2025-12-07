熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 立法會選舉2025 網上熱話 聖誕2025 高市早苗 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-12-07 18:20:00

會德豐銷售突破2千伙 吸金近235億

分享：
會德豐銷售突破2千伙 吸金近235億

黃光耀與團隊一同揭曉「突破2千伙」佳績，並感謝所有同事的努力，共享豐碩成果。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團把握再度減息、樓市股市暢旺機遇，銷售再創高峰，今年至今已突破2千伙單位，吸金近235

今年集團多個項目成交連連，主要包括灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN早前80伙標準戶全數極速售罄，特色戶亦連環招標成交，兼創成交呎價達38,511。全盤共售86伙，套現逾8，僅餘2伙特色戶會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12期「SEASONS」系列，近日「SEASONS PLACE」更獲批轉讓同意書，享「即買即住」優勢，刺激整個系列銷情強勁，今年至今售出717伙，套現逾45元；九倉(004)及南豐合作發展、會德豐負責銷售的山頂超級豪宅「MOUNT NICHOLSON第二期頂層特色戶Penthouse B連雙車位以6.09售出，呎價14.44，再創2025亞洲分層住宅呎價新高，蟬聯「亞洲樓王」

adblk5

啟德PARK PENINSULA系列今年至今售出842伙，套現逾126藍田現樓新盤「KOKO HILLS」系列今年至今共售出129伙，套現近16啟德現樓新盤「MONACO」系列今年至今共售出40伙，套現近5西南九龍現樓新盤「維港滙」今年至今售出116伙，套現逾12元。

黃光耀續指，集團現正積極籌備港鐵黃竹坑站上蓋第6期項目、古洞項目及九龍塘龍庭里超級豪宅等項目，將適時公布銷售推廣部署。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 