會德豐首辦社企市集 領頭支持在地社企並慶祝「十万感謝祭」大抽獎圓滿結束

會德豐地產旗下Club Wheelock作為集團的品牌大使，多年來不但為會員提供衣、食、住、行等豐富活動，好評如潮，且致力履行社會責任，為社會共融出力。Club Wheelock日前就舉辦「良心消費同樂祭」暨「十万感謝祭」大抽獎頒獎典禮，首次舉辦市集，邀請10間社企蒞臨設攤，在成功將會員人數推上里程碑十萬之際，再度身體力行回饋社會，推動共融文化，透過精彩的社企攤位及表演，在快樂的氛圍下帶動大家一起關懷社會。

Club Wheelock首次與非牟利組織豐盛社企學會合作籌辦社企市集「良心消費同 樂祭」，邀請間社企蒞臨現場的市集設攤供會員參與，感受不一樣的購物體驗同時履行社會責任，傳達善心。當日參與社企包括豐盛社企、加油．音樂、銀杏士多、樂廚坊、糕點時光﹑Hello Cocoa﹑Meat the Next﹑Mindful Sparks﹑YM balloon，以及新生精神康復會旗下的drinks330。義賣的產品及服務非常多元，不但幫助到不同的社會弱勢社群，亦融入到社區發展所需，在場會員更踴躍支持良心消費。