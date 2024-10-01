會德豐黃光耀入行35周年 辦「Vintage經典時刻」派對慶祝大日子

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀喜逢加入會德豐集團35周年，特別舉行慶祝派對，答謝公司團隊、各界工作夥伴、友好一直以來支持。派對以「Vintage 經典時刻」為主題，來賓均悉心穿上復古裝束，同事們亦精心炮製短片，一同回味彼此珍貴回憶，黃光耀更特別出動復古「大哥大」出場，別具心思，更驚喜準備35份禮品作大抽獎，掀起派對高潮，與一眾來賓共度盡興一夜。
席上黃光耀真情流露，感激公司、曾經跟隨過的每位上司一直給予機會，更特別提到當年的主席李唯仁的知遇之恩，令他一路以來更加愛護同事下屬。最後，他非常期待與合作無間的同事們繼續發揮「One Team One Goal 精神」，共創佳績。
黃光耀自1989年加入會德豐集團，多年來帶領團隊打造了西九、將軍澳O’ South、日出康城O’East、九龍東啟德及PARK PENINSULA等多個嶄新社區，合共推售逾30,500個單位；而今年首3季銷售成績亦非常理想，突破150億元。
另外，歷年來更打造12個商業項目，包括會德豐地產的總部One Island South、九龍東CBD2地標One Bay East、8 Bay East等。同時，積極推動集團ESG發展，包括Project WeCan學校起動計劃，為弱勢中學生提供職場實習機會、領導團隊建設大埔過渡性房屋「樂善村」，幫助有急切住屋需要人士。
黃光耀多年來亦擔任不少公職，回饋社會，包括參與地產建設商會、僱主聯合會等業界機構；更深入扶助社會各界，擔任教育局應用學習委員會主席，幫助中學生找到未來志向、「伙伴倡自強」計劃委員會主席，推動社企發展、弱勢社群融入社會、最新亦加入華人廟宇委員，推廣傳統文化。早前他更獲特區政府頒發榮譽勳章，表揚其多年積極貢獻社會的努力與成就，同事好友均為他感到非常鼓舞。