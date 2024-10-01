會德豐黃光耀入行35周年 辦「Vintage經典時刻」派對慶祝大日子

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀喜逢加入會德豐集團35周年，特別舉行慶祝派對，答謝公司團隊、各界工作夥伴、友好一直以來支持。派對以「Vintage 經典時刻」為主題，來賓均悉心穿上復古裝束，同事們亦精心炮製短片，一同回味彼此珍貴回憶，黃光耀更特別出動復古「大哥大」出場，別具心思，更驚喜準備35份禮品作大抽獎，掀起派對高潮，與一眾來賓共度盡興一夜。

席上黃光耀真情流露，感激公司、曾經跟隨過的每位上司一直給予機會，更特別提到當年的主席李唯仁的知遇之恩，令他一路以來更加愛護同事下屬。最後，他非常期待與合作無間的同事們繼續發揮「One Team One Goal 精神」，共創佳績。