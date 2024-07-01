會德豐黃光耀獲政府頒授榮譽勳章 表揚多年協助社企發展和推廣

政府公布2024年授勳及委任太平紳士名單，獲特首授勳和嘉奬人數共有502人，比去年多了99人；當中不乏地產界知名人士，其中會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀獲頒授榮譽勳章，政府表示，黃光耀積極參與社會服務，尤其在推動香港社會企業發展方面，貢獻良多，現獲頒授榮譽勳章，以資表揚。

黃光耀稱，對獲得政府頒發榮譽勳章深感榮幸和鼓舞，此殊榮對他在過去多年協助社企發展和推廣，為弱勢社羣裝備自己、融入社會所作的貢獻予以認同。他續稱，能有機會幫助到基層和弱勢社羣，是自己的福份，亦感謝公司發起學校起動計劃，並一直大力支持社會慈善工作；今後將會繼續參與不同的公職，為香港社會出一分力。