會德豐黃光耀獲發「年度傑出CEO大獎」 企業管理成就及ESG社會貢獻獲高度讚揚及認可

會德豐地產一向致力追求建築品質及設計，秉承可持續發展理念，應用環保及創新科技，為客人打造優質生活，多年來屢獲殊榮。本年度會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀更榮獲由《資本平台》頒發的「2024年度傑出CEO大獎」，表彰其帶領團隊在履行企業社會責任的出色表現和貢獻，同事好友均為他感到非常鼓舞。

黃光耀多年來帶領團隊打造了西九、將軍澳O’South、日出康城O’East、九龍東啟德及PARK PENINSULA等多個嶄新社區，逾3萬個單位，為客人打造理想家園。歷年來更打造12個商業項目，包括會德豐地產的總部—港島南One Island South、九龍東CBD2地標One Bay East、8 Bay East等。