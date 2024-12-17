會德豐黃光耀獲發「年度傑出CEO大獎」 企業管理成就及ESG社會貢獻獲高度讚揚及認可

會德豐地產一向致力追求建築品質及設計，秉承可持續發展理念，應用環保及創新科技，為客人打造優質生活，多年來屢獲殊榮。本年度會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀更榮獲由《資本平台》頒發的「2024年度傑出CEO大獎」，表彰其帶領團隊在履行企業社會責任的出色表現和貢獻，同事好友均為他感到非常鼓舞。
黃光耀多年來帶領團隊打造了西九、將軍澳O’South、日出康城O’East、九龍東啟德及PARK PENINSULA等多個嶄新社區，逾3萬個單位，為客人打造理想家園。歷年來更打造12個商業項目，包括會德豐地產的總部—港島南One Island South、九龍東CBD2地標One Bay East、8 Bay East等。
此外，更積極推動集團ESG發展，包括領導團隊建設大埔過渡性房屋「樂善村」，於今年4月落成，預期惠及10,000名居民，為逾千家庭舒緩急切住屋需求，印證官、商、民無縫合作的成果；而Project WeCan(學校起動計劃)亦是集團另一重點社會項目，為弱勢中學生提供職場實習、企業探訪等機會，協助他們發揮潛能。由2011年推行迄今，參與中學增至82間，逾93,000名學生受惠。
黃光耀對獲獎感到十分榮幸，認為此獎項不單是對個人努力的肯定，亦有賴團隊秉持會德豐地產「One Team One Goal」的團隊精神。未來會繼續積極將ESG元素融入營商策略，與社會發展達成雙贏局面，共創更美好佳績。