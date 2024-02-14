會德豐黃光耀預測預算案「減辣」 3月樓市或現小陽春｜樓市展望

他認為，去年《施政報告》為樓市辣招「減辣」後，成交及樓價都未有大幅上升，認為辣招現時已經不適合目前市況，政府應該「減辣」或「撤辣」令市場正常運作。

新一份《財政預算案》將於本月28日出爐，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀在一電台節目訪問中預測今年香港樓市，認為上半年樓市會較為觀望審慎，下半年才會有較正面的增長，對全年樓市前景較為樂觀。

料800萬元以下物業仍是市場主力

黃光耀指，利息是影響樓市成本因素之一，目前按揭息率達到4.125厘，與兩年前約2厘水平大幅上升，估計美國今年將會減息。目前相信較大機會在年中及第三季，開始減息的時間以及幅度，將會決定樓市表現。他又指，如果息口變動1厘，就會影響樓價一成，目前樓價由高位回落兩成，已經回落至吸引的水平，一旦開始減息，市場會有好多新購買力及投資客入市，加上先免後徵的措施令專才入市，亦會成為市場的新動力。

他稱，由於專才等買家傾向已經購買現樓物業，所以發展商近期都主力推出現樓及貨尾單位，如果市場回復正常，市場的自住需求會持續，相信800萬元以下的中下價格仍然是市場主力。