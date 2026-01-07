會德豐2025年累沽逾2300伙 銷售額突破265億創4年新高｜一手市況

會德豐地產今日(7日)舉辦「2025年年度頒獎典禮暨2026年新盤巡禮」，分享集團於2025年的銷售成績，並預告2026年推盤部署，以及表揚成績超卓的代理精英。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團2025總銷售金額突破265億元，出售逾2,300伙住宅單位，創下集團4年來銷售新高。

當中，將軍澳日出康城第12期「SEASONS」系列，承開放現樓參觀，銷情不斷升溫，年內售出820伙，套現逾52.2億元，至今累售1,786伙，套現逾112.3億元，銷售率近九成；會德豐地產旗下灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN」，一星期內極速沽清80伙標準戶，特色戶亦連錄招標成交，呎價達38,511元，全盤僅餘2伙珍罕特色戶。另外，山頂超級豪宅「MOUNT NICHOLSON」第2期頂層特色戶Penthouse B連雙車位以6.09億元售出，呎價14.44萬元，創2025亞洲分層住宅呎價新高，蟬聯「亞洲樓王」；山頂「1 Plantation Road」第1期1號洋房則以近5.6億元售出，呎價91,130元。