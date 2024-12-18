會德豐4項目上銷安 周日起發售 涉及60伙｜新盤動態

受惠減息、「啟德綠色集體運輸系統」提早落成，加上啟德體育園內的「啟德零售館」今日(18日)正式試業等一連串利好消息，會德豐地產旗下九龍東4大項目同日上載新銷售安排應市，合共涉及60伙，將於周日(22日)起展開新一輪銷售。
KOKO HILLS系列推售25伙
會德豐地產旗下藍田現樓新盤「KOKO HILLS系列」合共招標推售25伙，包括第1期KOKO HILLS推售9伙，涉及3伙三房一套連儲物間、6伙三房一套連工作間，實用面積由769至770方呎。
以及第3A期KOKO ROSSO招標推售9伙，包括6伙兩房(開廚)及3伙兩房，實用面積由426至474方呎；和第3B期KOKO MARE 7伙單位，全數均為兩房，當中1伙為連天台單位，單位實用面積由464至490方呎。
DOUBLE COAST I賣20伙 折實價584萬起
另外，啟德3盤同步展開銷售，包括啟德城「MONACO MARINE」5伙單位，全部為一房(開廚)單位，實用面積328方呎起。折實售價由839.1萬至879萬元，折實呎價由25,582元至26,799元，折實平均呎價為26,364元。以折實價計算，全數單位低於900萬元。
以及跑道區「DOUBLE COAST I」推售20伙單位，包括3伙一房(開廚)單位、12伙兩房(開廚)及5伙三房一套(開廚)，實用面積由324至627方呎，折實售價由584.3萬至1,327.6萬元，折實呎價由16,184元至21,174元，折實平均呎價18,511元。以折實價計算，約15%單位低於600萬元，約75%單位低於800萬元。
MIAMI QUAY I推10伙 折實均呎近2.5萬
另外「MIAMI QUAY I」推售10伙，包括2伙兩房(開廚)、7伙兩房連儲物房(開廚)及1伙三房一套(開廚)，實用面積由457至620方呎，折實售價由995.1萬至1468.9萬元，折實呎價由21,775元至26,426元，折實平均呎價為24,991元。以折實價計算，約10%單位低於1,000萬元，有90%單位低於1,300萬元。