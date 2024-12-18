會德豐4項目上銷安 周日起發售 涉及60伙｜新盤動態

會德豐地產旗下九龍東4大項目同日上載新銷售安排應市，合共涉及60伙，將於周日(22日)起展開新一輪銷售。(資料圖片)

以及第3A期KOKO ROSSO招標推售9伙，包括6伙兩房(開廚)及3伙兩房，實用面積由426至474方呎；和第3B期KOKO MARE 7伙單位，全數均為兩房，當中1伙為連天台單位，單位實用面積由464至490方呎。

會德豐地產旗下藍田現樓新盤「KOKO HILLS系列」合共招標推售25伙，包括第1期KOKO HILLS推售9伙，涉及3伙三房一套連儲物間、6伙三房一套連工作間，實用面積由769至770方呎。

受惠減息、「啟德綠色集體運輸系統」提早落成，加上啟德體育園內的「啟德零售館」今日(18日)正式試業等一連串利好消息，會德豐地產旗下九龍東4大項目同日上載新銷售安排應市，合共涉及60伙，將於周日(22日)起展開新一輪銷售。

DOUBLE COAST I賣20伙 折實價584萬起

另外，啟德3盤同步展開銷售，包括啟德城「MONACO MARINE」5伙單位，全部為一房(開廚)單位，實用面積328方呎起。折實售價由839.1萬至879萬元，折實呎價由25,582元至26,799元，折實平均呎價為26,364元。以折實價計算，全數單位低於900萬元。

以及跑道區「DOUBLE COAST I」推售20伙單位，包括3伙一房(開廚)單位、12伙兩房(開廚)及5伙三房一套(開廚)，實用面積由324至627方呎，折實售價由584.3萬至1,327.6萬元，折實呎價由16,184元至21,174元，折實平均呎價18,511元。以折實價計算，約15%單位低於600萬元，約75%單位低於800萬元。