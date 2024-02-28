會德豐MONACO MARINE及KOKO MARE加推共20伙 最平757萬｜一手市況

因應政府宣布全面「撤辣」，為配合市場需要，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團即時為旗下啟德「MONACO MARINE」及藍田「KOKO MARE」加推合共20伙。
「MONACO MARINE」新一批單位最低入場價為1,022.4萬元，最低平均呎價為23,503元，買家亦可享「迎春接利是$38,000」現金回贈及「置優越1088」先住後付優惠。至於「KOKO MARE」新一批單位最低入場價為757.4萬元，最低平均呎價為18,070元，買家亦可享「迎春接利是$38,000」現金回贈。集團希望透過推出這輪「預算案受惠單位」，能為買家、特別是投資及換樓客，提供更多優質置業選擇。
黃光耀稱，歡迎全面「撤辣」措施，直接減低買家的稅項負擔，有助推動需求增加。他認為，上年度《施政報告》的「先免後徵」，透過專才計劃，為香港樓市注入新動力。今次「撤辣」能夠真實反映市場置業需求，刺激本地人及海外人士置業自用，並吸引投資者重投物業投資市場。
黃光耀指，集團將配合市場氣氛、會積極籌備集團新盤推售。整體而言，「撤辣」措施將刺激樓市成交，帶動樓市流通性能夠積極推動香港經濟動力及信心，有助房地產的長遠發展。