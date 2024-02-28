會德豐MONACO MARINE及KOKO MARE加推共20伙 最平757萬｜一手市況

黃光耀(中)稱，集團希望透過推出這輪「預算案受惠單位」，能為買家、特別是投資及換樓客，提供更多優質置業選擇。

因應政府宣布全面「撤辣」，為配合市場需要，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團即時為旗下啟德「MONACO MARINE」及藍田「KOKO MARE」加推合共20伙。

「MONACO MARINE」新一批單位最低入場價為1,022.4萬元，最低平均呎價為23,503元，買家亦可享「迎春接利是$38,000」現金回贈及「置優越1088」先住後付優惠。至於「KOKO MARE」新一批單位最低入場價為757.4萬元，最低平均呎價為18,070元，買家亦可享「迎春接利是$38,000」現金回贈。集團希望透過推出這輪「預算案受惠單位」，能為買家、特別是投資及換樓客，提供更多優質置業選擇。