會景閣一房減價「2球」沽 專才客受惠「先免後徵」慳近394萬稅｜二手樓成交

單位去年放盤開價1,700萬元，最終以1,500萬元沽出，累減200萬元或約11.8%，呎價約24,077元。據了解，新買家為專才，見上址享海景，附裝修即買入自用。受惠「先免後徵」政策，是次入市料可慳稅約393.75萬元。

會景閣為兔年呎價跌幅最大成分屋苑

入伙已有35年的會景閣，兔年呎價重現「1字頭」，低見跌至18,403元，與虎年最後一周呎價25,217元比較，大插約27%，成兔年跌幅最大成分屋苑。屋苑高層3室，實用面積1,004方呎，兩房間隔。單位放盤超過一年，原叫價3,000萬元，累減逾三成後，上月終以2,000萬元沽出，呎價約19,920元。對比原業主2009年中購入價1,980萬元，反映最新造價已重返15年前。值得留意是，上述單位曾於1997年10月金融風暴前以2,650萬元轉手，最新造價比九七價低650萬元或約25%。