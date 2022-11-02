月內交鋒｜明雋全數開放式及一房 必嘉坊．迎匯最細192方呎

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，必嘉坊．迎匯提供280伙，單位實用面積192至514方呎，包括60伙開放式、173伙一房、20伙兩房，4伙三房，以及23伙特色戶，有機會月內開售。據樓書顯示，項目只設1座分層大樓，大部分樓層涉13伙，共享3部升降機。面積最細為5樓L室，實用面積192方呎，連21方呎平台，開放式間隔；而同層B室實用面積340方呎，兩房間隔，平台則為392方呎，出現平台大於室內面積的設計。項目不設車位，預計2024年12月31日入伙，樓花期長約26個月。

九龍區新盤群起出擊，其中恒基地產(012)紅磡必嘉坊第2期必嘉坊．迎匯昨日上載售樓說明書，最快本周公布首張價單及開放示範單位。同日佳明集團(1271)土瓜灣炮仗街住宅項目正式命名「明雋」(The Grands)，預計月底開售，兩盤同樣主打細單位。

至於佳明集團營業及市務總監顏景鳳稱，明雋提供76伙，全屬開放式及一房單位，預計最快本月底開售。她指，明雋將定位為酒店式精品住宅，標準戶實用面積228至262方呎，另設特色戶，實用面積207至262方呎。她透露，項目最快月底上載售樓說明書，設2個示範單位，定價會參考同區、紅磡及啟德小型單位造價，由於屬舊契項目，故毋須申請預售。

顏景鳳說，該區近兩年未有全新盤應市，加上明雋鄰近港鐵土瓜灣站，故對銷情不太擔心，而項目屬短樓花期，預計明年9月可入伙。

