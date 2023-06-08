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地產
2023-06-08 04:29:55
日報

月內開價｜最細205方呎 弦岸特色戶 平台大過內櫳

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弦岸

弦岸昨上載售樓說明書，屬單幢式項目，提供105伙。(資料圖片)

港島區迎來今年首個應市新盤，莊士中國(298)鴨脷洲弦岸昨上載售樓說明書，屬單幢式項目，提供105伙，實用面積205至317方呎，包括20伙開放式及77伙一房間隔，另設8伙特色戶；今日將開放示範單位予傳媒優先參觀。

據樓書顯示，每層設有5伙，備有2部升降機，面積最細單位為5至27樓的C室，實用面積205方呎，開放式間隔；面積最大單位為6至27樓的A室，實用面積317方呎，一房間隔。另設8伙特色戶，其中5樓A室的實用面積279方呎，平台面積約370方呎，即平台面積較單位內櫳大約91方呎。發展商早前指，弦岸最快月內公布首張價單，料不少於50伙。項目預計明年9月30日入伙，樓花期長約15個月。

即睇鴨脷洲 弦岸最新資訊

NOVO LAND首輪暫超購逾20倍

將於周六首輪推售188伙的新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期，新地代理總經理陳漢麟表示，暫收逾4,000票，超額逾20倍，今晚8時截票，明日進行抽籤。他稱，新客源佔逾六成，餘下屬之前曾認購其他期數向隅客；而投資者佔約20%至25%。至於新地會會員買家凡於指定價單所規定之期間內購買該盤指定價單住宅物業，可享物業1%售價折扣優惠。

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維港1號突加推124伙 最平830萬

另外，中國海外(688)啟德現樓新盤維港1號昨突擊加推7號價單，涉124伙，包括46伙一房、62伙兩房及16伙三房，扣除最高17.5%折扣後，折實價約829.8萬至1,798.9萬元，呎價22,832至28,108元，平均呎價約25,944元。入場單位為2B座1樓B室一房，實用面積329方呎，折實價829.8萬元，呎價25,224元。該盤開售迄今累沽622伙，套現約73.5億元。

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