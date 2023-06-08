月內開價｜最細205方呎 弦岸特色戶 平台大過內櫳

港島區迎來今年首個應市新盤，莊士中國(298)鴨脷洲弦岸昨上載售樓說明書，屬單幢式項目，提供105伙，實用面積205至317方呎，包括20伙開放式及77伙一房間隔，另設8伙特色戶；今日將開放示範單位予傳媒優先參觀。

據樓書顯示，每層設有5伙，備有2部升降機，面積最細單位為5至27樓的C室，實用面積205方呎，開放式間隔；面積最大單位為6至27樓的A室，實用面積317方呎，一房間隔。另設8伙特色戶，其中5樓A室的實用面積279方呎，平台面積約370方呎，即平台面積較單位內櫳大約91方呎。發展商早前指，弦岸最快月內公布首張價單，料不少於50伙。項目預計明年9月30日入伙，樓花期長約15個月。

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