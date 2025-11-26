有大手客擬買9伙 瑧爾暫收逾千票 超購14倍

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，「瑧爾」目前有逾60%入票者為港漂人士，而周五銷售共分4組發售，率先揀樓為新世界集團員工組別，可購1至3伙。之後為S組買家，最少購買同一樓層A,B及C單位，最多可購9伙；其後為A組買家可購最少2伙，最多可購4伙；最後為B組買家可購1至2伙，B組時段會預留12伙發售。

一手市場氣氛熱鬧，全新盤市場反應理想。新世界發展(017)旗下佐敦「瑧爾」將於周五(28日)以價單形式發售全盤63伙，截至昨日(25日)下午2時累收逾1,000票，超額認購逾14倍。當中不乏大手客捧場，發展商透露，有逾30%入票者有意認購全層3伙，更有超過一組入票者稱有意認購9伙；項目將於明日(27日)晚上6時截票。

中原地產為配合該盤銷售部署，特於區內設立「瑧爾」旗艦店，該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，該行目前逾半準買家為內地客或新香港人，亦不乏投資者，相信項目可「一Q清枱」。該行九龍董事劉瑛琳預計，項目入伙後呎租可達80至85元水平，租金回報達4.5至5厘水平。

新世界明年上半年擬推3新盤

何家欣透露，集團明年上半年部署推售3個新盤，包括大圍「柏傲莊III」涉約500伙，有機會以現樓推出。另為佐敦官涌街項目及九龍塘玫瑰街項目，分別涉約60伙及約100伙。

