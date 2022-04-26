有樓睇｜上葵涌單幢偉賢樓 實用靚裝真兩房 叫價低過銀行估價（多圖）

新樓愈起愈多，睇慣或住慣新樓的人，未必會喜歡舊樓，甚至認為舊不特止，無賣相和無設施也是不喜之處。不過，舊不一定就是不好，舊樓也有其吸引力和獨特之處，在售價和實用程度上，是上車或銀根不足人士的理想選擇。上葵涌區一帶有不少舊樓，當中有很多是單幢式物業，偉賢樓正是一例，這幢早於1973年入伙，迄今有48年歷史的單幢住宅物業，現時有一個低層單位放盤，單位實用面積377方呎，間隔有兩戶。對！是兩房，377方呎可以有兩間梗房，不用透過裝修設計去改造，實實在在的給你兩個四正房間，同時大廳仲放到按摩椅！
實用率高 大廳放到按摩椅
上述單位的裝修只有兩年多，極新淨企理，以白色為主調，屬簡約舒適局，不用再花大錢修葺，可節省開支。單位座向東南方，一邊望對面屋苑泳池景及街景，另一邊望露天停車場，景觀大致開揚，沒有侷促感，而其中一間睡戶更擁有三面窗，光猛開揚兼空氣流通。舊樓其中一個好處實用率高，此單位沒有窗台，整體間隔四四正正，容易擺放傢俬，大廳甚至放有按摩椅後，也不會感覺狹迫，足證間隔實用見使。
叫價低銀行估價近3%
中原地產葵涌廣場第三分行經理曾日昇表示，上葵涌一帶物業樓齡普遍較高、呎價較平，容易上車，加上實用率高，居住空間較多，住屋環境相對較舒適。上述單位的銀行估價為410萬元，現時業主叫價398萬元，平均實呎叫價10,557元，價錢比銀行估價低近3%，呎價僅一萬多，價錢具一定吸引力。現時偉賢樓放盤量只有兩個，除上址單位外，另一個放盤單位實用面積有365方呎，叫價350萬元，但沒有裝修可言，入住前需要大肆裝修。
放盤單位資料
物業名稱：偉賢樓
地址：上葵涌青山公路葵涌段432號
樓齡：48年
放盤單位：低層G室
叫價：398萬元（參考市值租金約10,500至11,000元）
實用面積：377方呎
間隔：兩房
更多相關資料：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E5%81%89%E8%B3%A2%E6%A8%93_FBE202?theme=buy
查詢電話：9823 7979（中原地產 曾先生）