有樓睇｜上葵涌單幢偉賢樓 實用靚裝真兩房 叫價低過銀行估價（多圖）

新樓愈起愈多，睇慣或住慣新樓的人，未必會喜歡舊樓，甚至認為舊不特止，無賣相和無設施也是不喜之處。不過，舊不一定就是不好，舊樓也有其吸引力和獨特之處，在售價和實用程度上，是上車或銀根不足人士的理想選擇。上葵涌區一帶有不少舊樓，當中有很多是單幢式物業，偉賢樓正是一例，這幢早於1973年入伙，迄今有48年歷史的單幢住宅物業，現時有一個低層單位放盤，單位實用面積377方呎，間隔有兩戶。對！是兩房，377方呎可以有兩間梗房，不用透過裝修設計去改造，實實在在的給你兩個四正房間，同時大廳仲放到按摩椅！